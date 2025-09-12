Ford-topman Jim Farley kijkt uit naar 2026, wanneer het Amerikaanse merk samen met Red Bull Racing op de startgrid zal staan. Ford werkt aan de power unit van het Oostenrijkse team en de CEO legt uit dat hij dit jaar nog meer respect voor Max Verstappen heeft gekregen.

Red Bull Powertrains werd in 2021 opgericht, toen bekend werd dat Honda zich uit de sport zou terugtrekken. Die beslissing werd door de Japanners later weer teruggedraaid, maar in de tussentijd had Red Bull al haar eigen motorafdeling opgezet. Wel moesten er nog partners worden gezocht. Lange tijd leek Porsche die rol te gaan vervullen, maar uiteindelijk werd het Ford. Hoewel er achter de schermen al volop wordt samengewerkt, zal pas komend jaar blijken wat die samenwerking daadwerkelijk oplevert.

Artikel gaat verder onder video

Ford heeft nog meer respect voor Verstappen gekregen

De toekomst van Verstappen lag de afgelopen maanden onder een vergrootglas, mede dankzij de interesse vanuit Mercedes. Daarnaast heerste er onrust binnen Red Bull, maar met het vertrek van Christian Horner lijkt de rust te zijn teruggekeerd. Farley benadrukt dan ook dat Verstappen één van de cruciale factoren is voor het succes van volgend seizoen. "Hij is één van de belangrijkste pijlers voor het succes van de motorafdeling. Wij bij Ford hebben nog meer respect voor Max gekregen, als je ziet hoe hij dit jaar rijdt. De manier waarop hij stabiliteit heeft gebracht, zonder drama, in een omgeving waarin wij allemaal gewoon ons werk doen. Ik kon dat vandaag echt in zijn ogen zien, vergeleken met vorig jaar. Dat is één van de mooie dingen aan Laurent en zijn team: ze hebben allemaal een diep commitment naar elkaar toe," aldus Farley in gesprek met Sky Sports F1.

Gerelateerd