Simon Lazenby, werkzaam als presentator en insider van Sky Sports F1, heeft onthuld dat Mercedes haar line-up voor 2027 al voor ogen heeft: George Russell en Max Verstappen. Andrea Kimi Antonelli zou, in ieder geval voor 2027, dan vervangen worden.

In gesprek met Metro gaat de presentator van Sky Sports in op de informatie die hij heeft via zijn werk voor het Britse mediabedrijf. "We zullen binnenkort horen dat Mercedes George [Russell] gaat behouden. Het zou me zeer verbazen als Kimi [Antonelli] en George [Russell] niet zouden tekenen voor 2026. Maar in 2027... Ik vraag me af of die woorden die hij [Russell] sprak profetisch zijn. Kijk naar Antonelli en de problemen die hij heeft gehad, hij is nog steeds een rookie. Ze hebben zoveel geïnvesteerd in zowel George als Kimi, maar als je kijkt naar hoe ver George dit jaar voorligt op Kimi, zou je dan Kimi willen hebben, of zou je Max en George willen hebben?"

'Russell gaat Verstappen uitdagen bij Red Bull'

Volgens Lazenby zou Verstappen, die nooit echt een teamgenoot heeft gehad (Daniel Ricciardo was de enige) die echt in de buurt kwam van zijn niveau, echt door Russell uitgedaagd worden bij Mercedes. "Max is waarschijnlijk de beste coureur op de grid, maar onderschat George niet. Hij heeft dit jaar zo'n goed seizoen gehad, daar valt niet over te twisten. Hij had ook mentaal de druk van de komst van de jonge Kimi: wat zou er gebeuren? Hij ging gewoon vooruit, boem, ik ga ervoor. George is niet bang voor Verstappen. Ik denk dat het heel interessant zou zijn om die twee in gelijke auto's te zien rijden, omdat ik niet denk dat Max in het begin per se de auto zou hebben die hij graag wil. Het zou om te beginnen om gelijke auto's gaan."

'Mercedes met Verstappen en Russell in 2027'

Lazenby weet het echter wel zeker: Verstappen en Russell zullen in 2027 het rijdersduo gaan zijn van Mercedes en Toto Wolff. "Ik weet dat Mercedes en Toto altijd hebben willen voorkomen dat het zo giftig zou worden tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton tegen het einde, maar ik denk dat als het beheersbaar is. Als ze het kunnen beheersen, is het op dit moment een no-brainer: het wordt Max en George vanaf 2027. Ik weet dat Red Bull hem tot 2028 onder contract heeft, maar er zijn prestatieclausules [volgens Sky Sports top twee voor Verstappen in wereldkampioenschap coureurs in de zomerstop] die voor volgend jaar wat strenger worden. Ik zie dat wel gebeuren en hoe mooi zou dat zijn?"

