close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen, George Russell, Red Bull, Mercedes, Montreal, 2025

'Verstappen en Russell in 2027 teamgenoten van elkaar bij Mercedes'

'Verstappen en Russell in 2027 teamgenoten van elkaar bij Mercedes'

Lars Leeftink
Max Verstappen, George Russell, Red Bull, Mercedes, Montreal, 2025

Simon Lazenby, werkzaam als presentator en insider van Sky Sports F1, heeft onthuld dat Mercedes haar line-up voor 2027 al voor ogen heeft: George Russell en Max Verstappen. Andrea Kimi Antonelli zou, in ieder geval voor 2027, dan vervangen worden.

In gesprek met Metro gaat de presentator van Sky Sports in op de informatie die hij heeft via zijn werk voor het Britse mediabedrijf. "We zullen binnenkort horen dat Mercedes George [Russell] gaat behouden. Het zou me zeer verbazen als Kimi [Antonelli] en George [Russell] niet zouden tekenen voor 2026. Maar in 2027... Ik vraag me af of die woorden die hij [Russell] sprak profetisch zijn. Kijk naar Antonelli en de problemen die hij heeft gehad, hij is nog steeds een rookie. Ze hebben zoveel geïnvesteerd in zowel George als Kimi, maar als je kijkt naar hoe ver George dit jaar voorligt op Kimi, zou je dan Kimi willen hebben, of zou je Max en George willen hebben?"

'Russell gaat Verstappen uitdagen bij Red Bull'

Volgens Lazenby zou Verstappen, die nooit echt een teamgenoot heeft gehad (Daniel Ricciardo was de enige) die echt in de buurt kwam van zijn niveau, echt door Russell uitgedaagd worden bij Mercedes. "Max is waarschijnlijk de beste coureur op de grid, maar onderschat George niet. Hij heeft dit jaar zo'n goed seizoen gehad, daar valt niet over te twisten. Hij had ook mentaal de druk van de komst van de jonge Kimi: wat zou er gebeuren? Hij ging gewoon vooruit, boem, ik ga ervoor. George is niet bang voor Verstappen. Ik denk dat het heel interessant zou zijn om die twee in gelijke auto's te zien rijden, omdat ik niet denk dat Max in het begin per se de auto zou hebben die hij graag wil. Het zou om te beginnen om gelijke auto's gaan."

Related image
Related image

'Mercedes met Verstappen en Russell in 2027'

Lazenby weet het echter wel zeker: Verstappen en Russell zullen in 2027 het rijdersduo gaan zijn van Mercedes en Toto Wolff. "Ik weet dat Mercedes en Toto altijd hebben willen voorkomen dat het zo giftig zou worden tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton tegen het einde, maar ik denk dat als het beheersbaar is. Als ze het kunnen beheersen, is het op dit moment een no-brainer: het wordt Max en George vanaf 2027. Ik weet dat Red Bull hem tot 2028 onder contract heeft, maar er zijn prestatieclausules [volgens Sky Sports top twee voor Verstappen in wereldkampioenschap coureurs in de zomerstop] die voor volgend jaar wat strenger worden. Ik zie dat wel gebeuren en hoe mooi zou dat zijn?"

Gerelateerd

Max Verstappen George Russell Andrea Kimi Antonelli

Net binnen

Fans hekelen reclame Viaplay tijdens F1-sessies ondanks abonnement: 'Nu echt klaar mee'
Viaplay in Nederland

Fans hekelen reclame Viaplay tijdens F1-sessies ondanks abonnement: 'Nu echt klaar mee'

  • 34 minuten geleden
  • 9
 Overzicht podiumplaatsen: Verstappen met Piastri en Norris op het podium in Monza
Podiumplaatsen 2025

Overzicht podiumplaatsen: Verstappen met Piastri en Norris op het podium in Monza

  • 1 uur geleden
  • 2
 'Verstappen en Russell in 2027 teamgenoten van elkaar bij Mercedes'
Toekomst Verstappen

'Verstappen en Russell in 2027 teamgenoten van elkaar bij Mercedes'

  • 2 uur geleden
  • 12
 Tsunoda en zijn eenzame gevecht naast Verstappen bij Red Bull Racing
Tsunoda bij Red Bull

Tsunoda en zijn eenzame gevecht naast Verstappen bij Red Bull Racing

  • 3 uur geleden
Waarom Verstappen nog ontbreekt op deelnemerslijst Nürburgring Langstrecken-Serie
Verstappen in NLS

Waarom Verstappen nog ontbreekt op deelnemerslijst Nürburgring Langstrecken-Serie

  • 3 uur geleden
  • 2
 'Red Bull kopieert succesvol foefje McLaren', Verstappen debuteert buiten F1 | GPFans Recap
GPFans Recap

'Red Bull kopieert succesvol foefje McLaren', Verstappen debuteert buiten F1 | GPFans Recap

  • Vandaag 16:34
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
250.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • Gisteren 15:11
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
75.000+ views

Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen

  • 30 augustus
 Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio:
75.000+ views

Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"

  • Gisteren 08:44

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x