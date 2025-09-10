Gordon en Andy barsten in lachen uit na grap over Verstappen

In de ochtendshow van Radio10 spraken Froukje de Both, Gordon Heuckeroth en Andy van der Meijde over het Nederlandse sportsucces van afgelopen week. Het Nederlands Elftal won met hangen en wurgen van Litouwen, terwijl Max Verstappen imponeerde tijdens de Grand Prix van Italië.

Heel Nederland stond weer op de banken afgelopen week. Het Nederlands voetbalelftal won een belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen en Verstappen liet aan de hele wereld zien dat hij nog steeds een waanzinnige goede coureur is, ook als hij niet in de beste auto zit. Maar er was wel een groot contrast tussen de twee sportsuccessen: het Nederlands elftal kende grootse moeite om de overwinning veilig te stellen en kreeg naderhand dan ook veel kritiek, terwijl het in de situatie van Verstappen juist omgekeerd was. De Red Bull-coureur was heer en meester op het circuit van Monza en werd na afloop bedolven onder complimenten. Froukje, Gordon en Andy bespraken dit moment kort in de radio-uitzending.

Van der Meijde lovend over winst Verstappen op Monza

Nadat de heren het resultaat van Nederland tegen Litouwen voor de plaatsing van het WK hadden besproken, gooide Froukje de Formule 1 op tafel. "We moeten het natuurlijk nog even hebben over gisteren (zondag), over Max Verstappen. Die won natuurlijk tot ieders grote verbazing de Grand Prix van Monza", zo trapte ze af. Van der Meijde haakte gelijk in en was lovend over de prestaties van de Red Bull-coureur op Italiaanse bodem. "Ik zat te kijken en ik vind het geweldig. Hoe hij het gedaan heeft weer", zo zei de oud-international van het Nederlands elftal.

Gordon verbaasd over snelheid Verstappen, Van der Meijde maakt dolletje

Net als velen anderen stond ook Gordon te kijken van het feit dat de RB21 plots een stuk sneller leek op het circuit van Monza. Waar de McLaren normaal gesproken heer en meester is, was het in Italië de Red Bull die de rest van het veld met het schaamrood op de kaken achterliet. "Wat mij opviel is dat ineens die auto gewoon weer een stuk sneller is", zo zei Gordon. Van der Meijde zou zijn imago geen eer aandoen als hij er niet even een dolletje van maakte: "Ja, maar ze hadden de vorige keer diesel erin gegooid." Deze opmerking werkte duidelijk op de lachspieren van de aanwezigen.

