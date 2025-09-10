Audi F1-deal officieel: 'Dit partnerschap brengt twee iconische merken samen'

Het hing al langer in de lucht, maar nu is het officieel: Audi F1 heeft Adidas vastgelegd als officiële kledingpartner. Het gaat om een meerjarige samenwerking die ingaat vanaf het seizoen 2026, wanneer Audi voor het eerst als eigen fabrieksteam op de Formule 1-grid verschijnt.

Audi neemt het huidige team van Sauber volledig over en zal in 2026 onder eigen naam debuteren in de Formule 1. Het team maakte eerder al bekend dat het samenwerkt met fintech-gigant Revolut als titelsponsor. Met Adidas komt er opnieuw een grote internationale partner bij die moet helpen om de entree van Audi kracht bij te zetten.

Vertrouwde samenwerking

Gernot Döllner, CEO van Audi AG en voorzitter van Sauber Motorsport AG, noemt de samenwerking een logische stap: "Adidas en Audi werken al tientallen jaren samen in topsport, gebaseerd op gedeelde waarden en prestaties. Onze samenwerking in de Formule 1 gaat verder dan innovatie en topprestaties: het brengt de visie van twee vooruitstrevende merken samen." Volgens Döllner zal de nieuwe kledinglijn van Adidas "gekenmerkt worden door duidelijkheid en precisie, net als de nieuwe designfilosofie van Audi."

Adidas trots op Formule 1-partnerschap

Ook Bjørn Gulden, CEO van Adidas, kijkt uit naar de samenwerking: "We zijn erg trots om partner te zijn van het toekomstige Audi F1-team en hun debuut in de hoogste klasse te ondersteunen. Het samenbrengen van de iconische vier ringen en onze drie strepen in de F1-paddock markeert een spannend nieuw hoofdstuk. We willen de coureurs en het team voorzien van alles wat ze nodig hebben om te presteren en een nieuwe generatie fans aan te spreken."

Wheatley is razend enthousiast

De toekomstig teambaas van Audi F1, Jonathan Wheatley, benadrukt de impact van de samenwerking. "Dit partnerschap brengt twee iconische merken samen – de vier ringen en de drie strepen – op een wereldwijd podium. Met Adidas voorzien we ons team van de beste technische sportkleding om prestaties te verbeteren waar het het meest telt. Tegelijkertijd delen we ook de ambitie om buiten de baan impact te maken, met innovatie, stijl en een constante drang naar perfectie."

