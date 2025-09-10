Red Bull Racing sleept "iconisch bedrijf" als nieuwe sponsor binnen
Red Bull Racing sleept "iconisch bedrijf" als nieuwe sponsor binnen
Red Bull Racing heeft de handen ineengeslagen met een Amerikaans investeringsbedrijf. The Carlyle Group wordt een grote sponsor van het team waar Max Verstappen voor uitkomt. De RB21-bolide zal binnenkort prijken met de Carlyle-naam.
Carlyle is een van de grootste investeringsbedrijven ter wereld. Ze specialiseren zich vooral in private equity, het inbrengen van kapitaal bij bedrijven die juist niet op de beurs genoteerd staan om deze bedrijven dan proberen te laten groeien om vervolgens na een paar jaar er met winst weer uit te stappen. Volgens SponsorUnited komt 543 miljoen dollar van het totale sponsorgeld in de Formule 1 vanuit de technologische sector, maar staat de financiële sector op de tweede plaats met 379 miljoen dollar.
Exclusieve partner
Teambaas Laurent Mekies vertelde in een statement: "Als iconisch bedrijf in de globale financiële sector zal Carlyle een langetermijnperspectief met zich meebrengen met een uitgebreid netwerk, en we kijken ernaar uit om op en naast de baan een krachtige samenwerking op te bouwen." Carlyle liet weten dat het de exclusieve partner van Red Bull zal zijn in de beleggingsbeheerindustrie en dat hun samenwerking de eerste is tussen een F1-team en een "groot wereldwijd bedrijf op de private markten".
De livery van de Red Bull zal een kleine aanpassing ondergaan. Carlyle komt niet alleen te staan op de kleding van het Red Bull-personeel, de pitmuur en de garage, maar ook op de RB21 zelf.
Gerelateerd
Net binnen
Audi F1-deal officieel: 'Dit partnerschap brengt twee iconische merken samen'
- 14 minuten geleden
Contracttheorie: Komt er een Verstappen–Antonelli-duo bij Mercedes? 'Unieke kans'
- 37 minuten geleden
Ben Sulayem bevestigt herkiesbaarheid als FIA-president: 'Veel gedaan, meer te doen'
- 1 uur geleden
- 8
Verstappen als voorbeeld genomen na 'pussygedrag' McLaren: "Hij maakt het meteen helder"
- 1 uur geleden
- 1
Hilariteit bij Vandaag Inside: 'Dat hoofd van Robert Doornbos!'
- 1 uur geleden
- 5
Kelly Piquet geeft uniek kijkje achter de schermen bij overwinning Verstappen in Italië
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- Gisteren 15:11
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus