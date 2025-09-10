close global

Verstappen at Monza with old rear wing

Red Bull Racing sleept "iconisch bedrijf" als nieuwe sponsor binnen

Red Bull Racing sleept "iconisch bedrijf" als nieuwe sponsor binnen

Vincent Bruins
Verstappen at Monza with old rear wing

Red Bull Racing heeft de handen ineengeslagen met een Amerikaans investeringsbedrijf. The Carlyle Group wordt een grote sponsor van het team waar Max Verstappen voor uitkomt. De RB21-bolide zal binnenkort prijken met de Carlyle-naam.

Carlyle is een van de grootste investeringsbedrijven ter wereld. Ze specialiseren zich vooral in private equity, het inbrengen van kapitaal bij bedrijven die juist niet op de beurs genoteerd staan om deze bedrijven dan proberen te laten groeien om vervolgens na een paar jaar er met winst weer uit te stappen. Volgens SponsorUnited komt 543 miljoen dollar van het totale sponsorgeld in de Formule 1 vanuit de technologische sector, maar staat de financiële sector op de tweede plaats met 379 miljoen dollar.

Exclusieve partner

Teambaas Laurent Mekies vertelde in een statement: "Als iconisch bedrijf in de globale financiële sector zal Carlyle een langetermijnperspectief met zich meebrengen met een uitgebreid netwerk, en we kijken ernaar uit om op en naast de baan een krachtige samenwerking op te bouwen." Carlyle liet weten dat het de exclusieve partner van Red Bull zal zijn in de beleggingsbeheerindustrie en dat hun samenwerking de eerste is tussen een F1-team en een "groot wereldwijd bedrijf op de private markten".

De livery van de Red Bull zal een kleine aanpassing ondergaan. Carlyle komt niet alleen te staan op de kleding van het Red Bull-personeel, de pitmuur en de garage, maar ook op de RB21 zelf.

