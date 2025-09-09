Max Verstappen maakte afgelopen weekend indruk door de F1 Grand Prix van Italië in Monza te winnen en de coureurs van McLaren op negentien seconden te rijden. Voormalig FIA-steward Johnny Herbert, vaak kritisch op Verstappen, zag de Nederlander 'psychologische spelletjes' spelen.

In gesprek met Adventure Gamers stelt Herbert dat Verstappen ook buiten de auto bezig was met het bespelen van de media en de coureurs van McLaren. "Max Verstappen speelde voor Monza psychologische spelletjes, net zoals Michael Schumacher dat deed. De kwalificatieprestatie was geen verrassing, want dat is wat Max doet. Max staat altijd paraat wanneer die kans zich voordoet. Ik weet dat hij niet zo lang geleden voor de pauze had gezegd dat hij dit jaar waarschijnlijk geen race meer zou winnen. Dat is het soort dingen dat Michael Schumacher altijd zei met zijn psychologische spelletjes. Nu is het Max Verstappen."

Herbert zag Verstappen uitblinken

Herbert stelt onder de indruk te zijn van wat Verstappen afgelopen weekend liet zien. "Er zijn momenten waarop jij en de auto echt één lijken te worden en je die raceoverwinningen kunt behalen, zoals hij dit jaar tot nu toe heeft gedaan. Monza was zo'n klassiek scenario. De auto was goed, of goed genoeg. McLaren was iets minder sterk dan voorheen in Monza vanwege de eigenschappen van de auto."

Herbert zag altijd kans voor Verstappen in Monza

Herbert vervolgt: "Aerodynamisch gezien is hij waarschijnlijk beter als het gaat om het gebruik in bochten met gemiddelde tot hoge snelheid. Die heb je daar niet echt. Het draait allemaal om zo efficiënt en snel mogelijk over de rechte stukken te racen. Er was altijd een kleine kans dat als iemand het goed deed, hij zeker mee zou doen in de strijd en zeker in een situatie zou komen waarin hij McLaren zou kunnen verslaan. Voeg Max toe aan dat scenario en die kans is er altijd."

