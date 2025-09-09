Bezorgdheid over gezondheid Formule 1-coureur na opgedoken beelden
Franco Colapinto moest ogenschijnlijk even bijkomen na afloop van de Grand Prix van Italië. Op social media gaan zelfs beelden rond van de Argentijn waardoor mensen zich zorgen maken over dat hij bijna zou zijn flauwgevallen.
Franco Colapinto kent een moeilijke periode in de Formule 1. De Alpine-coureur werd door de Franse fabrieksformatie na zes races naar voren geschoven als vervanger van Jack Doohan, maar heeft sindsdien nog geen punten weten te scoren. Zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport lijkt dan ook onzeker. Ook in Monza kende de 22-jarige Argentijn een zwaar weekend. Op het Italiaanse asfalt kwam hij als zeventiende over de streep, één positie achter teammaat Pierre Gasly.
Beelden Franco Colapinto
Na afloop had de debutant het duidelijk zwaar. Formule 1-fotograaf Kym Illman deelde foto's waarop is te zien hoe hij even een momentje nodig had om bij te komen, maar op beelden die rondgaan op social media, lijkt hij zelfs bijna flauw te vallen. Te zien is hoe hij wegloopt bij een interview, terwijl Isack Hadjar op de achtergrond bezorgt toekijkt. Officieel is er door Alpine niets bekendgemaakt over de gezondheid van Colapinto, maar het lijkt erop dat hij gewoon even moest bijkomen van de inspanning onder de Italiaanse zon.
