De autosport is een technische, ingewikkelde en unieke sport. Boeken van honderden A4'tjes aan reglementen moeten de autosport zo eerlijk mogelijk maken. Als het gaat om de regels betreffende het zij-aan-zij racen, pakt de Formule 1 iets compleet anders aan dan alle andere raceklasses: de 'ahead at the apex'-regel. Het wordt hoog tijd dat deze wordt afgeschaft, want het doet veel meer kwaad dan goed.

Tijdens de afgelopen Grands Prix van Nederland en Italië zijn er een aantal beslissingen genomen door de stewards die bij fans in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Op Zandvoort vochten Liam Lawson en Carlos Sainz om de zevende positie, toen ze elkaar tegenkwamen in de Tarzanbocht. De Williams-coureur kreeg een extra 10 seconden aan zijn broek, maar de straf was zo controversieel dat het team zelfs een zogeheten 'Right of Review' heeft aangevraagd, waarmee het proces voor een mogelijk protest van de uitslag is begonnen. Sainz was ook op Monza bij een incident betrokken, maar nu werd Ollie Bearman als schuldige aangewezen. De Haas-coureur staat op het randje van een schorsing. Bij deze crash werden tevens vraagtekens gezet of de stewards wel de juiste beslissing hebben genomen. Het draait allemaal om de 'ahead at the apex'-regel.

Driving Standards Guidelines

Hoe de Formule 1-coureurs met elkaar om moeten gaan, staat beschreven in de officiële Driving Standards Guidelines van de FIA. De regels waar een inhalende deelnemer zich aan moet houden, zijn opgesplitst in twee verschillende situaties: aan de binnenkant van de bocht en aan de buitenkant van de bocht.

Wanneer een coureur iemand aan de binnenkant wil inhalen, dan moet deze ruimte krijgen van zijn rivaal, wanneer de voorwielophanging zich tenminste naast de spiegel van de andere auto bevindt voor en bij de apex. Wanneer een coureur iemand aan de buitenkant wil inhalen, dan moet deze ruimte krijgen van zijn rivaal, wanneer de voorwielophanging zich tenminste naast de voorwielophanging van de andere auto bevindt bij de apex.

Simpel gezegd, ben je als eerste bij de apex, dan hoor je dus ruimte te krijgen, mits je de auto onder controle hebt. Maar deze 'ahead at the apex'-regel zorgt voor steeds meer onterechte straffen.

De stewards zijn niet het probleem

Ieder Grand Prix-weekend zijn er weer andere stewards. Het zijn vaak twee vaste stewards die door het seizoen heen roteren, en zij worden dan vergezeld door een meer lokale expert en een voormalig Formule 1-coureur. De stewards zijn degenen die de straffen uitdelen in de koningsklasse. Zij zijn echter niet het probleem. De stewards moeten beslissingen nemen op basis van de technische reglementen, sportieve reglementen en de Driving Standards Guidelines, maar zij zijn niet degenen die de regels hebben geschreven. Bij het uitdelen van de straffen, moeten de stewards zich ook aan deze regels houden, of ze het er nou mee eens zijn of niet.

Het probleem is de 'ahead at the apex'-regel zelf. Volg je de Driving Standards Guidelines, dan zijn de straffen van Sainz op Zandvoort en van Bearman op Monza eigenlijk terecht. Dus wordt het hoog tijd dat de FIA deze regel flink onder handen neemt.

Het is onmogelijk om in het niets te verdwijnen

Sainz probeerde tijdens de Dutch Grand Prix de zevende plek af te pakken van Lawson door aan de buitenkant in te halen in de Tarzanbocht. Zijn voorwielophanging zat echter net niet naast de voorwielophanging van de Racing Bulls. Sainz had daardoor geen recht op ruimte en dus ging de straf automatisch de kant van de Madrileen op. Maar het probleem is dat Sainz al eventjes naar links uitweek om Lawson meer ruimte te geven, terwijl de laatstgenoemde door de 'ahead at the apex'-regel het recht had om de Williams van de baan te drukken. Het resultaat was een mooi gevecht dat eindigde in teleurstelling, twee lekke banden en geen punten.

Op Monza was Sainz opnieuw de inhalende coureur, maar nu zat zijn voorwielophanging wel voor die van Bearman. Hij had daardoor het recht om in te sturen. Of Bearman nog aan de binnenkant zat, maakt volgens de 'ahead at the apex'-regel niet uit. De twee coureurs raakten elkaar en ze spinden. In tegenstelling tot in andere raceklasses, switchte de rol tussen Sainz en Bearman. Omdat de Williams met de voorwielophanging voor de Haas was gekomen, werd Bearman plotseling als de inhalende coureur gezien. Buiten de Formule 1 zijn de regels anders. Omdat Sainz nog niet volledig voorbij was gegaan aan Bearman, zou de inhaalactie niet als 'voltooid' worden gezien en zou Sainz bij het insturen nog steeds als de inhalende coureur worden gezien. Hij had dan juist Bearman ruimte moeten geven.

Here's how Sainz and Bearman got themselves in a spin 😵‍💫#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/TZL3zViEN7 — Formula 1 (@F1) September 7, 2025

Sainz op Zandvoort en Bearman op Monza kunnen simpelweg niet in het niets verdwijnen. Had Sainz vrijwillig de grindbak in gemoeten en had Bearman gewoon maar even harder op de rem moeten trappen? Dat is veel makkelijker gezegd dan gedaan. En dan hebben we het nog niet eens over situaties zoals bij de start, waar Lando Norris zo laat remt dat er geen ruimte meer is voor Max Verstappen, maar toch moet de Red Bull-coureur de positie teruggeven. In de Formule 1 wordt dit namelijk als een illegale inhaalactie gezien. Buiten de Formule 1 zou dit als het ontwijken van een crash worden gezien.

De 'ahead at the apex'-regel creëert situaties op de baan die onrealistisch zijn en dat is precies de reden waarom andere kampioenschappen zich niet willen branden aan dezelfde reglementen als de Formule 1.

De richtlijnen moeten op de schop

De Driving Standards Guidelines van de FIA hebben een flinke opfrisser nodig en de 'ahead at the apex'-regel moet verdwijnen. Wat een mooie inhaalactie had kunnen zijn van Sainz op Zandvoort, werd compleet verpest, omdat Lawson het recht kreeg om zijn rivaal naar buiten te duwen. Bearman remde op tijd voor de tweede chicane op Monza, maar omdat Sainz het recht kreeg om zomaar in te sturen, werd ook deze strijd verpest. De tijdstraffen en de strafpunten waren terecht volgens de regels, maar de regels zijn dus het probleem.

Wanneer F1-coureurs op hoge snelheden zij-aan-zij gaan, is het onmogelijk om precieze inschattingen te maken over voorwielophangingen en spiegels en wie waar op welk moment zit. Het wordt tijd dat de regels weer reëel worden, dat een inhaalactie pas als 'voltooid' wordt gezien als een coureur volledig voor zijn rivaal zit, en dat er van coureurs niet langer wordt verwacht dat ze in het niets kunnen verdwijnen.

