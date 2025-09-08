Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, heeft twee belangrijke veranderingen onthult sinds het ontslag van Christian Horner als teambaas en de komst van Laurent Mekies als nieuwe teambaas van Max Verstappen en Yuki Tsunoda.

In gesprek met De Telegraaf legt Marko uit wat er is veranderd sinds Mekies teambaas is bij Red Bull en waarom Verstappen afgelopen weekend zo eenvoudig won. "We gebruiken nu ons volledige potentieel. In het verleden reden we nooit met ons volledige motorvermogen op vrijdag. Dan schatten we altijd een beetje in hoeveel tienden we op zaterdag nog zouden kunnen winnen, maar nu reden we op vrijdag veel meer op de limiet."

Mekies heeft inspraak op nieuwe aanpak Red Bull op vrijdag

Dit verklaart ook waarom Red Bull er eerst vaak op vrijdag matig uit leek te zien en vervolgens op zaterdag ineens tijd had gevonden, en waarom het team dit weekend - zeker met Verstappen - zich vanaf het begin al voorin kon melden. Marko stelt dat dit komt door het advies van Mekies. "Dat heeft mede te maken met de input van onze nieuwe teambaas, Laurent Mekies. Daarnaast hadden we hier een nieuwe vloer, die goed werkte."

Red Bull vraagt ook advies bij Verstappen

Daar waar aardig wat teams vertrouwen op de data uit de simulator, lijkt Red Bull daar na de correlatieproblemen in 2024 voor dit seizoen ook vanaf te zijn gestapt. Dit lijkt Marko in ieder geval te zeggen. "En we luisteren goed naar onze coureur. Max heeft meer dan 200 races gereden en superveel ervaring, net als zijn race-engineer, Gianpiero Lambiase. We kijken niet alleen naar data, maar luisteren meer naar ons eigen gevoel en zien wat er in de praktijk gebeurt."

