Verstappen lacht om keuzes McLaren zo blijkt uit boordradio op Monza
Max Verstappen moest er wel even om lachen toen hij hoorde dat McLaren de keuze had gemaakt om Lando Norris en Oscar Piastri van positie te laten wisselen na een slechte pitstop van eerstgenoemde. Gianpiero Lambiase probeerde vervolgens wat context te geven aan de situatie, maar Verstappen had de glimlach al onder z'n helm zitten.
Verstappen reed vrijwel de gehele wedstrijd aan de leiding en zag ronde na ronde hoe Norris als nummer twee hem probeerde te volgen. Toen Verstappen als eerste een pitstop maakte en wisselde naar de harde band, besloot McLaren met beide coureurs een alternatieve strategie toe te passen; zij kozen voor de softband in de slotfase van de race. Eerst haalden zij Piastri binnen en dat werd een pijlsnelle stop van onder de twee seconden. Daarna volgde Norris, maar zijn pitstop liep in de soep en duurde meerdere seconden. Hierdoor kon Piastri hem voorbij steken en was Norris zijn felbegeerde tweede plek kwijt. McLaren maakte vervolgens een opmerkelijke keuze waarvan ook Verstappen de logica niet leek te begrijpen.
McLaren grijpt in en wisselt Norris en Piastri van plek
Norris wilde koste wat het kost voor Piastri finishen, omdat hij zijn achterstand in het kampioenschap moest verkleinen. Maar toen hij door een slechte stop zijn plek verloor aan zijn teamgenoot, sloeg de frustratie toe. Zijn team had echter beloofd dat Piastri geen undercut zou plegen. Dit gebeurde praktisch wel, al had dat meer te maken met de slechte stop van Norris. McLaren wilde voorkomen dat de vlam in de pan sloeg bij de Brit en gaf daarom Piastri de opdracht Norris weer voorbij te laten. Piastri leek deze keuze niet helemaal te begrijpen en wees op het feit dat een slechte pitstop nou eenmaal één van de risico's is die hoort bij het racen.
Verstappen lacht om keuze McLaren op Monza
Ook Verstappen leek de keuze van McLaren om haar coureurs te wisselen niet helemaal te begrijpen. Toen hij zag dat Norris weer achter hem reed en dat McLaren hun rijders had gewisseld, reageerde hij op de boordradio: "Ha! Alleen maar omdat ze een langzame stop hadden?" Lambiase reageerde: "Het is niet onze zaak, maar ik denk dat ze het eerlijk willen houden tussen de coureurs met het oog op het kampioenschap. Focus jij je nu ook maar op de race alsjeblieft."
