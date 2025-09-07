close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen at Spa

Verstappen was niet ongerust na geven P1 aan Norris: 'Dat zag ik meteen'

Verstappen was niet ongerust na geven P1 aan Norris: 'Dat zag ik meteen'

Lars Leeftink
Max Verstappen at Spa

Max Verstappen domineerde de F1 Grand Prix van Italië in Monza na een spectaculaire start en reed weg van Lando Norris en Oscar Piastri. De Nederlander was dan ook erg blij met de overwinning.

Na de race ging Verstappen in op de overwinning die hij heeft geboekt in Monza. "Een hele goeie dag voor ons. De eerste ronde was een beetje ongelukkig, maar daarna vloog ik. ik genoot van de auto, kon het tempo goed managen. We zijn op het juiste moment gestopt, want ik kon op die hards meer pushen. Al met al goed uitgevoerd door het hele team, het hele weekend."

Verstappen niet in paniek

Verstappen moest na de eerste bocht zijn eerste plaats weggeven om een penalty te voorkomen, maar zou even later toch weer P1 pakken en vervolgens wegrijden. De Nederlander raakte niet in paniek toen hij zijn eerste plaats terug moest geven. "Ik zag dat het tempo goed was, maar ik moest geduld hebben. De snelheid was daar en vrij snel had ik de leiding weer in handen." De Nederlander hoopt dat dit het begin van een comeback gaat zijn in het kampioenschap. "We gaan het zeker proberen. We gaan het race per race proberen, maar dit was een ongelooflijk weekend."

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Monza Grand Prix van Italië
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Italië met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Italië met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

Verstappen domineert en wint op Monza bij opmerkelijke beslissing McLaren
F1 Grand Prix Italië

Verstappen domineert en wint op Monza bij opmerkelijke beslissing McLaren

  • 1 uur geleden
  • 6
 Fans op social media begrijpen niets van optreden Verstappen:
Max Verstappen

Fans op social media begrijpen niets van optreden Verstappen: "Hoe de f*ck is dit mogelijk"

  • 13 minuten geleden
  • 2
 Verstappen zag winst bijna door het putje spoelen:
Max Verstappen

Verstappen zag winst bijna door het putje spoelen: "Ik zag het op de grote schermen"

  • 32 minuten geleden
Norris na incident met Verstappen bij start in Monza: 'Je weet met Max...'
Norris en Verstappen

Norris na incident met Verstappen bij start in Monza: 'Je weet met Max...'

  • 38 minuten geleden
  • 6
 Piastri pakt belangrijke punten in Monza maar ziet probleem: 'Race voelde soms eenzaam'
Piastri na Monza

Piastri pakt belangrijke punten in Monza maar ziet probleem: 'Race voelde soms eenzaam'

  • 45 minuten geleden
Verstappen was niet ongerust na geven P1 aan Norris: 'Dat zag ik meteen'
Verstappen in F1

Verstappen was niet ongerust na geven P1 aan Norris: 'Dat zag ik meteen'

  • 56 minuten geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
75.000+ views

Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen

  • 30 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x