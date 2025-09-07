Verstappen was niet ongerust na geven P1 aan Norris: 'Dat zag ik meteen'
Max Verstappen domineerde de F1 Grand Prix van Italië in Monza na een spectaculaire start en reed weg van Lando Norris en Oscar Piastri. De Nederlander was dan ook erg blij met de overwinning.
Na de race ging Verstappen in op de overwinning die hij heeft geboekt in Monza. "Een hele goeie dag voor ons. De eerste ronde was een beetje ongelukkig, maar daarna vloog ik. ik genoot van de auto, kon het tempo goed managen. We zijn op het juiste moment gestopt, want ik kon op die hards meer pushen. Al met al goed uitgevoerd door het hele team, het hele weekend."
Verstappen niet in paniek
Verstappen moest na de eerste bocht zijn eerste plaats weggeven om een penalty te voorkomen, maar zou even later toch weer P1 pakken en vervolgens wegrijden. De Nederlander raakte niet in paniek toen hij zijn eerste plaats terug moest geven. "Ik zag dat het tempo goed was, maar ik moest geduld hebben. De snelheid was daar en vrij snel had ik de leiding weer in handen." De Nederlander hoopt dat dit het begin van een comeback gaat zijn in het kampioenschap. "We gaan het zeker proberen. We gaan het race per race proberen, maar dit was een ongelooflijk weekend."
