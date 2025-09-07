George Russell hield zijn hart vast toen hij op het podium in de fanzone van Zandvoort te horen kreeg dat de promotor van de Dutch Grand Prix een cadeau voor hem had. De Mercedes-coureur vreesde dat hij een shirt van rivaal Max Verstappen zou krijgen. Het leverde leuke beelden op.

Tijdens het raceweekend op Zandvoort verschenen de coureurs van de verschillende teams om en om op het podium in de zogenoemde fanzone. Op een gegeven moment verschenen Russell en teamgenoot Kimi Antonelli ten tonele en zij kregen een aangename verrassing. Terwijl ze op het podium in gesprek waren met de interviewster, kregen ze te horen dat de promotor van de Dutch Grand Prix voor iedere F1-coureur een cadeau had klaarstaan. De reactie van Antonelli was met "Oh wow!" nog behoorlijk enthousiast, maar Russell die kneep hem. "Het is geen Max Verstappen-shirt toch, of wel?", zo zei hij.

Russell vreest voor 'Verstappen-cadeau' op Zandvoort

De reactie van Russell kreeg de nodige lachers op de hand. Russell kwam uiteindelijk met de schrik vrij, want hij kreeg geen Verstappen-shirt. De F1-coureurs kregen van de organisatie op Zandvoort een oudhollands tegeltje - gemaakt in dezelfde stijl - als de trofeeën met daarop hun racenummer. Bekijk de beelden van dit moment hieronder:

