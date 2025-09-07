Russell gefrustreerd na strategisch blunder in kwalificatie: 'Fout van beide kanten'

George Russell kende een veelbelovende start van de kwalificatie in Monza. In Q1 was de Brit de snelste man op de baan – en dat zelfs op de mediums. Het gevoel met die compound was voor hem beter dan met de zachte banden. Toch ging het in Q3 mis door een misverstand binnen Mercedes. In plaats van de mediums, waarmee hij verder wilde, werd hij op softs naar buiten gestuurd. Het leverde hem niet meer op dan de zesde tijd.

Russell reageerde na afloop bij Sky Sports F1: "Op de mediums in Q1 waren we de snelste. Na Q2 zei ik dat ik graag opnieuw de mediums wilde gebruiken, omdat ik me daar comfortabeler op voelde. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat de mediums – tenminste bij sommige auto’s – sneller zijn. Ik ga niet zeggen ‘als dit, als dat’, maar uiteindelijk hebben we in Q3 gewoon geen goede job gedaan. Het is wel frustrerend."

Artikel gaat verder onder video

Was Russell niet duidelijk genoeg?

Volgens de Brit ging het vooral mis in de communicatie: "Eerlijk gezegd was ik waarschijnlijk niet duidelijk genoeg. Ik zei na Q1 dat ik liever op de mediums reed en dat heb ik halverwege Q2 nog eens benadrukt. Ik vroeg of we bij het plan bleven en ze zeiden ja. Ik dacht dat het plan de mediums was, maar zij dachten de softs. Voor mij leek het vrij duidelijk, gezien de prestaties die we lieten zien. Eigenlijk dus een foutje van beide kanten."

Focus op de race

Ondanks de teleurstelling kijkt Russell vooruit naar de zondag. Daarbij maakt hij zich vooral zorgen om de snelheid van Ferrari. "Onze racepace zal waarschijnlijk beter zijn dan die van Ferrari, maar ze zijn ontzettend snel op het rechte stuk. We moeten proberen Leclerc meteen te pakken bij de start, anders wordt het een lange, frustrerende race achter hem."

Gerelateerd