Max Verstappen in Zandvoort

Verstappen verslaat McLaren voor pole: 'Hebben nog wat aanpassingen gedaan'

Lars Leeftink
Max Verstappen heeft verrast tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Italië in Monza door pole position te pakken en Lando Norris en Oscar Piastri te verslaan met 0.077 seconden en 0.190 seconden verschil. De Nederlander stelt dat hij met Red Bull Racing op het laatste moment nog wat heeft veranderd aan de auto.

Verstappen was na afloop van de kwalificatie erg blij met zijn rondje. "Ik denk hier in Monza, met weinig downforce, is het lastig om een goed rondje te rijden. Ook bij het remmen. Q3 voelde goed, de auto werkt het hele weekend al goed en om pole te pakken is fantastisch. Het was spannend en we hebben nog wat veranderingen doorgevoerd voor de kwalificatie om nog wat meer te kunnen pushen. Dat is precies wat je nodig hebt in de kwalificatie."

Verstappen over zondag

Verstappen weet dat hij zondag zijn best moet gaan doen om P1 te behouden ten opzichte van Norris en Piastri, maar gaat het wel proberen. "Tot nu toe dit seizoen zijn onze races wat lastiger geweest dan de kwalificaties, maar we gaan ons best doen en alles geven. Dat is het enige wat we kunnen doen en dan zien we wel waar we eindigen."

