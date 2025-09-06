Stefano Domenicali vindt de grid van de Formule 1 nu al groot genoeg en, na het intrede van het Cadillac F1 Team, is het echt klaar met de uitbreiding van de grid. De president en CEO van de koningsklasse ziet liever dat een team overgenomen wordt dan meer auto's op de grid en legt uit waarom.

Sinds 2017 hebben we 'slechts' 20 auto's in het Formule 1-veld. De drie nieuwe teams die in 2010 debuteerden, Lotus wat later Caterham werd, Virgin wat later Marussia werd, en Hispania Racing Team, waren verdwenen en Haas kwam er juist bij. Formula One Management (FOM) ziet weinig in meer auto's op de grid, omdat het de waarde van ieder bestaand team kan laten zakken en ze zijn bang dat ze een amateuristisch team toelaten wat slecht voor het imago zou zijn. Tenminste, zo denkt FOM er dus over, in tegenstelling tot de FIA die een twaalfde team na het debuut van Cadillac juist wel ziet zitten.

Domenicali wil F1 beschermen

"We moeten voorzichtig zijn. We zullen alleen een bod evalueren als het van grote betekenis kan zijn, omdat we volgens mij al geen ruimte meer hebben. Logistiek gezien zitten we aan de limiet", waarschuwde Domenicali bij Autosport. "Ik zie grote interesse van fondsen en investeerders die bestaande franchises, om ze zo maar te noemen, willen kopen. De waarde van een team stijgt namelijk exponentieel en daarmee ook de financiële interesse om te investeren in de Formule 1. Juist omdat het goed gaat, moeten we voorzichtig zijn en de waarde van wat we hebben opgebouwd, beschermen."

Domenicali zag niks in project van Andretti

"We hebben altijd gezegd dat het voor ons [F1-eigenaar Liberty Media] essentieel was om een project van kwaliteit op tafel te hebben om op de middellange en lange termijn te evalueren", vervolgde de Italiaan. "Toen we het Andretti-project ontvingen, waren we negatief, maar niet omdat Andretti niet goed was. Mario is een legende, een icoon van deze sport en een vriend. We zagen simpelweg de inhoud van het project niet die we nodig achtten. De zaken veranderden toen General Motors zich erbij voegde. We zagen een aanzienlijke investering met een tienjarenplan en reageerden meteen positief, omdat we ervan overtuigd waren dat het project in dit geval meerwaarde kon opleveren voor het systeem."

