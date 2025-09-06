Red Bull Racing heeft nog geen beslissing genomen over de rijdersbezetting voor het F1-seizoen van 2026. Volgens CEO en teambaas Laurent Mekies heeft de energiedrankfabrikant nog maanden de tijd om de knoop door te hakken. Hij bevestigt dat Yuki Tsunoda in ieder geval 2025 mag afmaken en hint erop dat ze geen coureur buiten Red Bull zoeken, mocht hij volgend jaar vervangen worden.

Max Verstappen heeft drie verschillende teamgenoten gehad in korte tijd. Sergio Pérez zat in de tweede Red Bull tot eind 2024, maar werd vanwege teleurstellende resultaten ontslagen. Liam Lawson kreeg de promotie, maar werd na twee Grands Prix al teruggezet in de Racing Bulls. Tsunoda kreeg het belletje, maar ook hij presteert niet naar de verwachtingen. Momenteel doen geruchten de ronde dat de indrukwekkende rookie Isack Hadjar de nieuwe ploegmaat wordt van Verstappen. Dit gebeurt echter niet eerder dan 2026, zo laat Mekies weten die zegt dat Tsunoda het seizoen mag afmaken. Arvid Lindblad zou dan de sprong maken van de Formule 2 naar de Formule 1 als tweede coureur bij Racing Bulls naast Lawson.

Tsunoda maakt 2025 af, beslissing voor 2026 kan nog maanden weg zijn

"Nee, we zijn niet van plan om te wisselen tijdens het seizoen", vertelde Mekies tegenover de aanwezige media. "Yuki heeft stappen gezet tijdens de afgelopen drie races. We willen allemaal meer zien, maar hij doet het momenteel goed. In Zandvoort eindigde hij voor het eerst in zeven races in de punten. Hij zat dichtbij genoeg bij Max in Boedapest en maakte zijn beste kwalificatie met het team mee in Spa. Dus er zit een stijgende lijn in. Natuurlijk is het ongelooflijk mooi om Isacks vooruitgang te zien in de Racing Bulls-auto. Om hem op zo'n niveau te zien presteren tijdens de afgelopen race [op Zandvoort] was een fantastische demonstratie van de vooruitgang die hij dit seizoen heeft geboekt. Maar wat betreft de rijdersbezetting zijn we er relaxed onder. Fundamenteel gezien hebben we wat we nodig hebben bij Red Bull, dus we kunnen weken of zelfs maanden de tijd nemen om tot een beslissing te komen."

