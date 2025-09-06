Alpine heeft aangekondigd dat Pierre Gasly een contractverlenging bij het Formule 1-team heeft getekend. De Franse coureur en het Franse team zullen een combinatie blijven die we tot en met het seizoen van 2028 gaan zien.

Gasly begon aan zijn avontuur in de koningsklasse als Red Bull-junior. Hij bracht de meeste tijd door bij zusterteam Racing Bulls (toen nog Toro Rosso en AlphaTauri), voordat hij voor 2023 de overstap maakte naar het Alpine F1 Team. Gasly werd elfde in de eindstand na een podium op Zandvoort, voordat hij tiende werd in de eindstand van 2024 na een podium in São Paulo. Ondertussen is Alpine teruggezakt in de pikorde en liggen ze laatste bij de constructeurs. Toch heeft Gasly nu al besloten om bij het Franse merk te blijven tot eind 2028. Alpine heeft vanaf volgend jaar op verbetering door de nieuwe technische reglementen en de Mercedes-krachtbron.

Contractverlenging logisch door steun, vertrouwen en toewijding

"Ik ben erg blij dat ik mijn toekomst op lange termijn aan Alpine kan verbinden", zo laat Gasly weten. "Als Fransman, en zeker als coureur voor een Frans automerk, ben ik erg trots. Sinds ik me in 2023 bij het team heb gevoegd, heb ik altijd het gevoel gehad dat dit team de juiste plek is voor de toekomst. Flavio's [Briatore] steun en vertrouwen in mij, François' [Provost] toewijding aan het Formule 1-project, en de mensen die we in Enstone hebben, maakten dit een logische beslissing. Ik wil hier de komende jaren nog steeds zijn en ons gezamenlijke doel waarmaken: races en wereldkampioenschappen winnen. We gaan dit samen aan en ik kijk ernaar uit om dit bijzondere verhaal voort te zetten."

