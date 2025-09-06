Verschoor legt speciale livery op Monza uit: "Ik zit ver boven het minimumgewicht"
Verschoor legt speciale livery op Monza uit: "Ik zit ver boven het minimumgewicht"
Richard Verschoor bevindt zich middenin de strijd om het kampioenschap in de FIA Formule 2. De Nederlander zal er dan ook alles aan doen om meer snelheid te vinden, want er staat veel op het spel. Vanaf de Grand Prix van Italië rijdt hij daarom met een speciale kleurstelling.
Leonardo Fornaroli leidt de tussenstand met nog vier raceweekenden te gaan op Monza en in Azerbeidzjan, Qatar en Abu Dhabi met 154 punten. Jak Crawford vinden we op de tweede stek met 137 punten. Daarachter op P3 vinden we dan Verschoor, die zijn beste F2-seizoen tot nu toe meemaakt. Hij won de hoofdraces in Saoedi-Arabië en op de Red Bull Ring evenals de sprintrace op Barcelona-Catalunya. De MP Motorsport-coureur scoorde daarnaast nog een podium in Bahrein. Hij had zich als tweede gekwalificeerd op de vrijdag op Monza, maar crashte in de slotfase. Vanwege het veroorzaken van een rode vlag, is zijn beste rondetijd afgepakt, en dus werd Verschoor teruggezet op P14. Maar hopelijk zal zijn nieuwe livery tijdens de races een voordeeltje zijn.
Minimumgewicht zou omhoog moeten
"Vanwege het onfortuinlijke feit dat het gewicht van de auto samen met mijn eigen gewicht ver boven de minimumlimiet zit, hebben we besloten de kleurstelling van de auto aan te passen om het totale gewicht naar beneden te brengen", zo legde Verschoor uit. "Ik ben er ook hard mee bezig geweest om zelf wat gewicht kwijt te raken, al is er weinig wat ik verder kan doen gezien mijn lengte. Lang zijn hoort niet zo'n nadeel te zijn. Ik ben van mening dat het logischer is als het minimumgewicht simpelweg omhooggaat." Waar de MP Motorsport-wagen eerst bijna helemaal oranje was, is het grootste deel van de stickers er nu afgehaald om het gewicht naar beneden te brengen. De kleurstelling bestaat nu vooral uit naakte koolstofvezel.
