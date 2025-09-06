Jonathan Wheatley was tot vorig jaar de sportief directeur bij Red Bull Racing, maar tegenwoordig zien we hem in de F1-paddock als de teambaas van Kick Sauber in aanloop naar de overname van Audi. Hij heeft jarenlang samengewerkt met Max Verstappen en noemt hem en vader Jos de meest oprechte en eerlijke mensen die je kunt tegenkomen.

Wheatley speelde een sleutelrol bij de wereldkampioenschappen van Verstappen de afgelopen vier seizoenen. Als sportief directeur zorgde hij voor kalmte bij Red Bull Racing in tijden van chaos, en vooral in 2021 kwam dat vaak genoeg voor. Nu staat hij aan het roer van Kick Sauber, maar natuurlijk is hij de Verstappens niet vergeten, maar zij Wheatley ook niet. Jos kwam bijvoorbeeld na de Britse Grand Prix speciaal naar hem toe om hem te feliciteren met het podium van Nico Hülkenberg. De negatieve berichten over de Verstappens vanuit de Engelse media kloppen dan ook van geen kant, laat Wheatley weten.

Verstappen werd als slechterik neergezet

"Weet je, zulke dingen werden ook gezegd over Michael Schumacher", begon Wheatley tegenover De Telegraaf. "Om hem als slechterik neer te zetten. Maar Max en Jos zijn misschien wel de meest oprechte en eerlijke mensen die je kunt tegenkomen. Ze zijn enorm gepassioneerd en ja, Jos is emotioneel betrokken bij wat Max doet. Maar waarom zou je denken iets te kunnen bereiken als je iets niet met volle overgave doet? In het heetst van de strijd wordt er dan weleens iets uitgegooid, maar vaak wordt maar één kant van het verhaal belicht. Ik ken ze heel anders."

Max en Jos samen in Abu Dhabi

Wheatley haalde vervolgens zijn favoriete moment van de Verstappen-familie naar boven: "Ik kan natuurlijk beginnen over zijn eerste overwinning in Barcelona of die geweldige regenrace dat jaar in Brazilië. Maar emotioneel gezien is het voor mij dat beeld van Max en Jos samen, vlak voor de podiumceremonie in Abu Dhabi 2021. Zeker omdat het twee mensen betreft die ik zie als dierbare vrienden. Ik ken ze allebei al zo lang. Voor mij werd op dat moment de cirkel rond gemaakt. Die blik zag je ook in hun ogen. Zo van, we hebben het toch maar mooi geflikt."

