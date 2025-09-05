Dr. Helmut Marko sluit niet uit dat Max Verstappen zondag kan meedoen om de overwinning. De adviseur van Red Bull Racing legt uit dat het team op vrijdag niet heeft ingehouden en dat, als McLaren niet ineens iets extra’s weet te vinden, de viervoudig kampioen zal strijden om de zege.

De vrijdag in Monza verliep degelijk volgens Verstappen. De Nederlander vond zijn RB21 een stuk competitiever dan tijdens de laatste keer dat de Formule 1 in Monza reed, namelijk vorig seizoen. In Zandvoort was het gat met de McLarens nog te groot, maar in Italië ziet het Oostenrijkse team kansen.

Artikel gaat verder onder video

Optimistische Marko

Tegenover Motorsport.com legt Marko uit dat het team de lessen van vorig jaar heeft toegepast op dit weekend. Dat wierp zijn vruchten af, want de Oostenrijker mikt duidelijk op de zege. “We hebben gewoon onze normale racemodus gebruikt, daar zit eigenlijk niets tussenin. In dat opzicht is er niets speciaals. Dit is gewoon onze snelheid,” aldus Marko, die benadrukt dat Red Bull niets achter de hand hield. De rondetijden waren volgens hem dan ook veelbelovend: “Die waren erg goed. De rondetijden liepen alleen iets op toen er veel grind op de baan lag, maar verder reed hij steeds rondjes laag in de 1 minuut en 23 seconden. Dat was indrukwekkend om te zien.”

Marko laat daarbij niets aan de verbeelding over: “We hopen met enkele anderen om de overwinning te vechten, zolang McLaren morgen in ieder geval niet nog ineens iets vindt.”

Gerelateerd