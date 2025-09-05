Daniel Ricciardo heeft zich aangesloten bij Ford. De voormalig Formule 1-coureur gaat aan het werk als Global Ford Racing Ambassador voor het Amerikaanse automerk.

Daniel Ricciardo is een geliefde naam onder veel Formule 1-fans. De goedlachse Australiër was lange tijd de teammaat van Max Verstappen bij Red Bull Racing, waarna hij reed voor Renault en McLaren. De coureur uit Perth verdween even uit de sport, maar keerde vervolgens terug als reservecoureur voor Red Bull Racing, wat hem uiteindelijk een zitje bracht bij zusterteam Racing Bulls. Richting het einde van 2024 moest hij echter plaatsmaken voor Liam Lawson, waarmee er definitief een punt kwam te staan achter zijn loopbaan in de Formule 1.

Ricciardo slaat de handen ineen met Ford

Maar lang heeft de routinier niet stilgezeten. Ricciardo gaat namelijk aan de slag als Global Ford Racing Ambassador voor de Amerikaanse autofabrikant Ford. "Alhoewel mijn racedagen achter mij liggen, hou ik nog steeds van alles met vier wielen", schrijft hij onder andere. "Daarom ben ik trots om de handen ineen te slaan met Ford om Global Ford Racing Ambassador te worden. Ik ga nauw samenwerken met het Ford Racing Team en ga me met name focussen op de prachtige Raptor en de lifestyle dat de Raptor voor veel Ford-klanten is geworden." De Ford Raptor is een pick-up uit de premiumklasse.

