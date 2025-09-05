Leclerc legt uit waarom hij Dutch GP vanaf een heuvel besloot te bekijken
Leclerc legt uit waarom hij Dutch GP vanaf een heuvel besloot te bekijken
Charles Leclerc zorgde voor iconische beelden na zijn uitvalbeurt in de Grand Prix van Zandvoort. De Ferrari-coureur zat minutenlang vanaf een duin de race te volgen. In Monza legt hij uit waarom hij daar zo lang bleef zitten.
Het raceweekend in Zandvoort was er voor Ferrari een om snel te vergeten. Lewis Hamilton crashte door eigen toedoen vroeg in de race, terwijl Charles Leclerc uitgeschakeld werd door een fout van Kimi Antonelli. De Italiaanse grootmacht noteerde zo op Nederlandse bodem een nulpuntenresultaat, maar gek genoeg is dat niet het enige waar na afloop over werd geschreven in de media. Leclerc zorgde na zijn uitvalbeurt namelijk voor iconische beelden in de badplaats.
Leclerc bekeek Dutch GP vanaf een duin
De Monegask klom na zijn crash op een duin op het circuit, om vanaf daar de race te volgen. Het leek er in eerste instantie op dat Leclerc simpelweg even van de teleurstelling bij wilde komen, voordat hij terugkeerde naar de paddock waar de media op hem stond te wachten. Maar tijdens de mediadag voor de Grand Prix van Italië doet Leclerc uit de doeken dat hij simpelweg niet eerder terug kon naar de paddock, en daarom maar besloot de race vanaf een leuk plekje te volgen.
Lastig om terug te komen naar de paddock
"Het was wel leuk om de race in ieder geval te kunnen bekijken", vertelt hij met een knipoog. "Maar ik was natuurlijk behoorlijk terneergeslagen, na wat er was gebeurd. Het was teleurstellend om als team geen punten te scoren. De mensen doen hun best om coureurs zo snel mogelijk naar de paddock te krijgen, maar op sommige circuits is dat niet mogelijk. Ik kon alleen via de tribune terug naar de paddock, wat denk ik een uitdaging zou zijn geweest. Daarom koos ik ervoor om gewoon te wachten. "
Gerelateerd
Net binnen
Red Bull, Ferrari en Mercedes pakken uit met upgrades in Monza
- 2 minuten geleden
Strafpunten Formule 1: de stand van zaken in aanloop naar de GP van Monza
- 41 minuten geleden
- 2
Verstappen wil niet oordelen over Hamilton bij Ferrari: "Dat kan lastig te begrijpen zijn"
- 1 uur geleden
- 1
F1-team vecht uitslag Dutch GP aan, Hamilton reageert op gridstraf | GPFans News
- 1 uur geleden
- 1
Leclerc legt uit waarom hij Dutch GP vanaf een heuvel besloot te bekijken
- 2 uur geleden
Vader Bortoleto zit niet te wachten op aanbieding Red Bull: "Het is een nachtmerrie geworden"
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus