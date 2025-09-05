Charles Leclerc zorgde voor iconische beelden na zijn uitvalbeurt in de Grand Prix van Zandvoort. De Ferrari-coureur zat minutenlang vanaf een duin de race te volgen. In Monza legt hij uit waarom hij daar zo lang bleef zitten.

Het raceweekend in Zandvoort was er voor Ferrari een om snel te vergeten. Lewis Hamilton crashte door eigen toedoen vroeg in de race, terwijl Charles Leclerc uitgeschakeld werd door een fout van Kimi Antonelli. De Italiaanse grootmacht noteerde zo op Nederlandse bodem een nulpuntenresultaat, maar gek genoeg is dat niet het enige waar na afloop over werd geschreven in de media. Leclerc zorgde na zijn uitvalbeurt namelijk voor iconische beelden in de badplaats.

Artikel gaat verder onder video

Leclerc bekeek Dutch GP vanaf een duin

De Monegask klom na zijn crash op een duin op het circuit, om vanaf daar de race te volgen. Het leek er in eerste instantie op dat Leclerc simpelweg even van de teleurstelling bij wilde komen, voordat hij terugkeerde naar de paddock waar de media op hem stond te wachten. Maar tijdens de mediadag voor de Grand Prix van Italië doet Leclerc uit de doeken dat hij simpelweg niet eerder terug kon naar de paddock, en daarom maar besloot de race vanaf een leuk plekje te volgen.

Related image

Lastig om terug te komen naar de paddock

"Het was wel leuk om de race in ieder geval te kunnen bekijken", vertelt hij met een knipoog. "Maar ik was natuurlijk behoorlijk terneergeslagen, na wat er was gebeurd. Het was teleurstellend om als team geen punten te scoren. De mensen doen hun best om coureurs zo snel mogelijk naar de paddock te krijgen, maar op sommige circuits is dat niet mogelijk. Ik kon alleen via de tribune terug naar de paddock, wat denk ik een uitdaging zou zijn geweest. Daarom koos ik ervoor om gewoon te wachten. "

Gerelateerd