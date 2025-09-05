Max Verstappen sluit niet uit dat hij ooit de overstap maakt naar het team van Ferrari, maar stelt één hele duidelijke voorwaarde aan een eventuele transfer naar de Italiaanse grootmacht uit Maranello.

De toekomst van Max Verstappen stond de afgelopen maanden op losse schroeven in de Formule 1. Maanden lang werd er gespeculeerd over een mogelijke overstap naar het team van Mercedes in 2026, waarna door zowel Mercedes-teambaas Toto Wolff als Verstappen zelf werd erkend dat er inderdaad gesprekken werden gevoerd. De transfer leek even heel dichtbij te zijn, maar inmiddels is de angel uit de situatie gehaald. De viervoudig wereldkampioen liet enkele weken geleden optekenen dat hij volgend jaar gewoon nog voor Red Bull Racing zal rijden.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen sluit toekomstige overstap naar Ferrari niet uit

Maar of Verstappen zijn carrière afsluit bij de Oostenrijkse renstal, is nog maar de vraag. Als Red Bull Racing ook volgend jaar de boel - onder nieuwe reglementen - niet op de rit heeft, is het zeer waarschijnlijk dat de Limburger om zich heen gaat kijken. En niet alleen naar Mercedes, zo blijkt uit een perssessie met de Italiaanse media in Monza. Op de vraag of Verstappen ooit het rood van Ferrari zal verdedigen, citeert Motorsport.com. "Dat weet ik niet. Voor volgend jaar hebben ze sowieso twee coureurs, dus er lopen geen gesprekken. Is er een kans? Ja, er zijn altijd kansen in het leven. Momenteel speelt dat niet, maar wie weet. Maar goed, ik weet niet eens hoelang ik überhaupt nog in de Formule 1 blijf rijden, dus er zijn sowieso nog veel vraagtekens voor mij."

Verstappen stelt voorwaarde aan mogelijke overstap naar Ferrari

Mocht Verstappen het ooit daadwerkelijk gaan overwegen om te vertrekken naar de Scuderia, stelt hij één hele duidelijke voorwaarde aan een dergelijke transfer. In tegenstelling tot anderen, gaat Verstappen niet simpelweg naar Ferrari, omdat het Ferrari is: "Ferrari is een gigantisch merk en coureurs beelden zich vaak in dat ze wel voor Ferrari zouden willen rijden", vertelt hij. "Maar daar schuilt volgens mij ook het gevaar. 'Gewoon' voor Ferrari rijden, is namelijk de fout. Als je voor Ferrari wilt rijden, dan moet je echt gaan om te winnen. Als ik ooit naar Ferrari zou willen, zou dat niet zijn om puur voor Ferrari te rijden. Dan zou het zijn omdat ik de kans zie daar te winnen."

Gerelateerd