Gabriel Bortoleto begon dit seizoen vrij moeizaam en onzichtbaar tijdens zijn eerste seizoen in F1, maar heeft sindsdien zijn ritme gevonden, punten gescoord en vertrouwen gekregen. Max Verstappen heeft hem hier veel bij geholpen en de Braziliaan hoopt ooit teamgenoot van de Nederlander te zijn. Wellicht wel bij Audi.

In gesprek met Motorsport.com stelt Bortoleto dat hij enorm veel heeft geleerd en nog steeds leert van Verstappen. "Ik leer nog steeds van hem. We rijden vaak samen in de simulator en oefenen veel. Dat is altijd nuttig. Baaninformatie die hij al weet, tips over bochten of dingen waar ik op moet letten. De tips die hij me geeft zijn altijd erg goed. Hij is een viervoudig wereldkampioen, hij heeft veel bereikt in zijn carrière en ik ben superblij dat ik iemand zoals hij heb die zo behulpzaam is. Soms hoef ik het niet eens te vragen, dan komt het gewoon van hem. Je moet natuurlijk ook nieuwsgierig zijn, maar het is echt fijn om iemand als hij om je heen te hebben. En hij doet het helemaal uit zichzelf, hij werkt niet met mij in welke vorm dan ook. Dus ik ben dankbaar."

Artikel gaat verder onder video

Verstappen hielp Bortoleto

Bortoleto heeft zich al vaak uitgelaten over de hulp die Verstappen hem gaf toen hij in F3 begon aan zijn reis richting F1. De Braziliaan is daar dankbaar voor. "Sindsdien zijn we goede vrienden geworden. Ik geloof dat hij me aardig vindt. Daarom helpt hij me, hij wil me goed zien presteren in de Formule 1. Ik heb altijd duidelijk gemaakt dat hij voor mij de top is in de Formule 1. Ik kijk echt naar hem op, naar wat hij gedaan heeft en nog steeds doet in de Formule 1. Dus waarschijnlijk vindt hij dat wel leuk. Maar ja, je zou het hem moeten vragen waarom hij me onder zijn hoede neemt - ik weet het niet echt. Nogmaals, waarschijnlijk omdat hij me aardig vindt. En ik laat ook zien dat ik serieus bezig ben met simulators en dat soort dingen waar hij ook van houdt. Dat doen we samen."

Related image

Verstappen bij Audi?

Bortoleto rijdt ook in 2026 in F1 en zal dat dan doen namens Audi, die met nieuwe motoren volgend jaar de koningsklasse komt versterken. Bortoleto zou wel eens teamgenoot van Verstappen willen zijn en sluit niet uit dat dit bij Audi kan gebeuren. "Misschien komt hij ooit naar Audi, wie weet?", begint Bortoleto met een grapje. "Ik weet het niet. Maar als vrienden werken we heel goed samen. Hij helpt me enorm. Ik geloof echt dat hij een heel goede teamgenoot zou kunnen zijn, in de zin van samenwerken en een team opbouwen. Hij heeft die vier titels niet gewonnen omdat hij geluk had. Hij kwam bij een team dat geen kampioen was en hij heeft dat samen met hen opgebouwd. Dus ik geloof dat samenwerken misschien geen slecht idee zou zijn. Maar goed, dat is als hij ooit naar Audi komt, want ik ben blij met waar ik nu zit en heel tevreden met het project dat we hebben."

Gerelateerd