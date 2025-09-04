F1-CEO Stefano Domenicali heeft tegenover Autosport bevestigd dat er een groeiende interesse is vanuit Turkije, Duitsland en Portugal om Formule 1-races te organiseren in deze landen. De landen die eerder al onder meer gastheer waren tijdens de COVID-periode, willen graag terugkeren op de kalender.

De circuits in Istanbul en Portimao hebben in het verleden al races georganiseerd en staan nog altijd op de radar voor de toekomst. Ook Hockenheim in Duitsland heeft zich inmiddels gemeld, mede dankzij de komst van nieuwe eigenaren. De terugkeer van de Duitse Grand Prix is echter afhankelijk van de overheid, aangezien Hockenheim veel geld nodig heeft om de faciliteiten te verbeteren. De laatste 'echte' Grand Prix van Duitsland vond in 2019 plaats op Hockenheim, terwijl de Nürburgring in 2020 en 2021 de 'Grand Prix van de Eifel' organiseerden.

Nieuwe locaties

Toch heeft de F1-baas het niet voor het kiezen als het gaat om het uitbreiden van de kalender. Het huidige maximum aantal races staat op 24 door de Concorde Agreement, waardoor er weinig ruimte is voor nieuwe toevoegingen. Domenicali benadrukt dat potentiële gastheren financieel sterk moeten staan en moeten voldoen aan de duurzaamheidsnormen van 2030. Races zouden mogelijk in rotatie moeten worden georganiseerd om plaats te maken voor nieuwe locaties. In 2026 zal Zandvoort zijn laatste Grand Prix organiseren, waardoor er ruimte komt voor nieuwe toevoegingen.

Portugal klaar voor komst F1

Ongeveer 90% van de racepromotors ontvangt geld van hun overheid of aanverwante instanties, wat cruciaal is om een Grand Prix te organiseren. Terwijl nieuwe locaties als Rwanda en Thailand ook in de rij staan, blijft het dus een kwestie van vechten om een plek op de kalender. De Portugese premier Luis Montenegro heeft laten weten dat Portugal klaar is om de Formule 1 in 2027 terug te verwelkomen in de Algarve. Men zou dan afreizen naar het zuiden van het Europese land, waar de Algarve International Circuit ligt. De Formule 1 heeft in het verleden ook races georganiseerd op het circuit, dat in 2020 en 2021 gastheer was van de Formule 1. De koningsklasse keerde in 2020 terug naar Portugal, nadat het land eerder in 1996 voor het laatst gastheer was van een race. Ook in het populaire Turkije werd er gereden tijdens de covidpandemie. Op Istanbul Park worden er regelmatig krakers van races gezien en veel fans zien de race in Turkije dan ook graag terugkeren op de kalender.

