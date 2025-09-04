close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen

Red Bull Racing lijkt tweede thuisrace te kunnen vergeten | GPFans News

Red Bull Racing lijkt tweede thuisrace te kunnen vergeten | GPFans News

Jan Bolscher

Het lijkt erop dat er een streep gaat door de plannen voor een F1 Grand Prix van Thailand. Slecht nieuws voor Red Bull Racing, die een tweede thuisrace naast Oostenrijk dan kan vergeten. Bekijk de nieuwe GPFans Video hieronder.

Gerelateerd

Red Bull Racing

Net binnen

De kanshebbers voor het tweede Red Bull Racing-zitje naast Verstappen in 2026
Teammaat Max Verstappen 2026

De kanshebbers voor het tweede Red Bull Racing-zitje naast Verstappen in 2026

  • 1 minuut geleden
Villeneuve passeert Verstappen:
Lewis Hamilton

Villeneuve passeert Verstappen: "Hamilton is de enige échte wereldster"

  • 32 minuten geleden
Red Bull Racing onthult deadline voor Tsunoda:
Red Bull Racing

Red Bull Racing onthult deadline voor Tsunoda: "Dan nemen we de beslissing"

  • 1 uur geleden
Nieuw opgedoken beelden tonen hoe F1-fans Norris opvrolijken na DNF in Zandvoort
F1 Zandvoort

Nieuw opgedoken beelden tonen hoe F1-fans Norris opvrolijken na DNF in Zandvoort

  • 1 uur geleden
Red Bull Racing lijkt tweede thuisrace te kunnen vergeten | GPFans News
Red Bull Racing

Red Bull Racing lijkt tweede thuisrace te kunnen vergeten | GPFans News

  • 1 uur geleden
Mekies heeft geen haast met beslissing over teammaat Verstappen in 2026
Yuki Tsunoda

Mekies heeft geen haast met beslissing over teammaat Verstappen in 2026

  • 2 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
75.000+ views

Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen

  • 30 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus
 Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
75.000+ views

Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025

  • 25 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x