Het lijkt erop dat er een streep gaat door de plannen voor een F1 Grand Prix van Thailand. Slecht nieuws voor Red Bull Racing, die een tweede thuisrace naast Oostenrijk dan kan vergeten. Bekijk de nieuwe GPFans Video hieronder.
