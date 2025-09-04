Lewis Hamilton werd na dit seizoen vervangen door Andrea Kimi Antonelli na een lange aanwezigheid bij het team van Mercedes. De Italiaan onthult nu dat de zevenvoudig wereldkampioen een bijzondere boodschap voor hem heeft achtergelaten in de motorhome.

De overstap van de jonge Antonelli naar Mercedes deed in de hele Formule 1-wereld de wenkbrauwen omhooggaan. Lewis Hamilton vertrok naar Ferrari en dus moest Mercedes een grote beslissing nemen. Er werden namen als Carlos Sainz, Fernando Alonso en zelfs Max Verstappen genoemd, maar uiteindelijk besloot Mercedes-CEO Toto Wolff om voor de jong Italiaanse talent te kiezen. Antonelli heeft het dit jaar niet gemakkelijk. Hij begon weliswaar uitstekend aan zijn avontuur in de koningsklasse, maar lijkt nu toch enigszins te verdrinken in de druk van de Formule 1.

Artikel gaat verder onder video

Lewis was hier

Dat is toch wat anders dan Hamilton bij het team van Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen trok de deur achter zich dicht na één van de meest succesvolle samenwerkingen uit de historie van de sport. Het verdriet bij het team was dan ook groot toen Hamilton besloot te vertrekken en naar het team van Ferrari ging. Antonelli, die natuurlijk de ruimtes in het motorhome van Hamilton heeft overgenomen, onthult nu dat de Brit daar nog een bijzondere boodschap voor hem heeft achtergelaten: "Lewis was hier", zo valt er te lezen vlakbij het toilet van de Italiaan.

The “Lewis was here” message in Kimi’s bathroom 🥹😂



pic.twitter.com/2x997flTOs — deni (@fiagirly) September 3, 2025

Gerelateerd