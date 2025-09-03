Oscar Piastri behaalde zijn negende overwinning uit zijn F1-carrière tijdens de Dutch Grand Prix. Hij staat nu gelijk met zijn Australische landgenoot en manager Mark Webber. De McLaren-coureur is Webber dankbaar voor de hulp die hij heeft gekregen in zijn tijd in de Formule 1.

Piastri zegevierde op het Circuit Zandvoort na vanaf de pole position te zijn gestart. Lando Norris viel uit door motorproblemen en zo schoof Max Verstappen op naar de tweede plaats, terwijl Isack Hadjar zijn eerste podium scoorde. Webber helpt Piastri al meer dan een halve decennium en speelt al zijn kennis en ervaring door aan de coureur die momenteel het kampioenschap leidt. Webber was een solide middenvelder, totdat hij bij Red Bull Racing terechtkwam. Hij sleepte negen keer de winst binnen en mengde zich vooral in 2010 in de titelstrijd. Webber moest echter elk seizoen zijn meerdere erkennen in ploegmaatje Sebastian Vettel.

Grote stap naar Formule 1

"Hij is heel behulpzaam geweest gedurende mijn hele carrière, al helemaal in de afgelopen vijf jaar", vertelde Piastri over Webber tegenover onder andere GPFans. "Ik denk dat zijn hulp vanaf het moment dat ik in de Formule 1 terechtkwam, nog veel meer en duidelijker is geworden. Vóór F1 speelde hij meer op de achtergrond, hielp hij me met het nemen van de juiste beslissingen en gaf hij me af en toe wat advies. Toen ik in de Formule 1 kwam, wist hij hoe het werkte en stelde hij vragen die nog niet eens bij me waren opgekomen. Hij hielp me verwachtingen te scheppen en me voor te bereiden op hoe zwaar het zou worden en hoe groot de stap zou zijn."

Mark Webber

Ervaring opdoen

"Daar is hij heel behulpzaam bij geweest, en dat is de afgelopen drie jaar niet veranderd", vervolgde de 24-jarige uit Melbourne. "Er is nog steeds vooruitgang te boeken, er zijn nog steeds punten waarop ik kan verbeteren, en ik doe zelfs nu nog steeds meer ervaring op. [Ik ben] nog steeds niet perfect, ik denk altijd aan nieuwe dingen, dingen waar ik vorig jaar of het jaar ervoor niet aan dacht. Dus het is belangrijk om hem aan mijn zijde te hebben."

