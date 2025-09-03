'Voormalige Red Bull-medewerkster die Horner beschuldigde, weer actief in F1'
'Voormalige Red Bull-medewerkster die Horner beschuldigde, weer actief in F1'
De voormalig Red Bull-medewerkster die voormalig teambaas Christian Horner van seksuele intimidatie beschuldigde, is weer actief in de Formule 1.
In maart 2024 werd Horner beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Daarna kwamen er ook diverse WhatsApp-berichten en foto's naar buiten, waarvan nog altijd niet is bewezen dat ze legitiem zijn. Op de achtergrond zou nog altijd een rechtszaak in de maak zijn, waarover tot op heden is gezwegen. De ex-Red Bull-medewerkster is weer actief in de paddock. Zowel de vrouw zelf als het team weigerden commentaar te geven op de nieuwe aanstelling, zo meldt de BBC.
Onderzoek naar gedrag Horner
De vrouw beschuldigt Horner ervan dat hij haar seksueel heeft lastiggevallen en daarbij grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond. Horner wees deze beschuldigingen altijd van de hand en na intern onderzoek werd de voormalig teambaas van Max Verstappen vrijgepleit. Daags na dat bericht lekten anonieme WhatsApp-berichten uit, waarvan Horner altijd aangaf dat het om “anonieme, speculatieve berichten uit een onbekende bron” ging.
Toekomst Horner
Horner zelf is inmiddels ook niet meer in dienst van Red Bull. Daags na de race in Silverstone werd de voormalig teambaas op non-actief gesteld, en begin augustus maakte Red Bull zijn definitieve vertrek bekend. Inmiddels circuleren er geruchten over een mogelijke terugkeer in de sport, maar voorlopig is daar nog niets van bevestigd.
Gerelateerd
Net binnen
Fans zonder kaartje lopen tegen de lamp bij Dutch Grand Prix: "Kan het altijd proberen"
- 2 minuten geleden
'Voormalige Red Bull-medewerkster die Horner beschuldigde, weer actief in F1'
- 37 minuten geleden
- 2
VeeKay komt met statement na vertrek bij Dale Coyne Racing: 'Zal dit seizoen nooit vergeten'
- 1 uur geleden
Verstappen verbleef verrassend dicht bij circuit in Zandvoort tijdens Dutch GP
- 1 uur geleden
Overzicht rookies 2025: Welke jongelingen komen in F1 in actie en tijdens welke training?
- 2 uur geleden
- 1
Verstappen bevestigt motorwissel voor GP Italië: "Volgende week meer vermogen"
- 3 uur geleden
- 2
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus