'Voormalige Red Bull-medewerkster die Horner beschuldigde, weer actief in F1'

De voormalig Red Bull-medewerkster die voormalig teambaas Christian Horner van seksuele intimidatie beschuldigde, is weer actief in de Formule 1.

In maart 2024 werd Horner beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Daarna kwamen er ook diverse WhatsApp-berichten en foto's naar buiten, waarvan nog altijd niet is bewezen dat ze legitiem zijn. Op de achtergrond zou nog altijd een rechtszaak in de maak zijn, waarover tot op heden is gezwegen. De ex-Red Bull-medewerkster is weer actief in de paddock. Zowel de vrouw zelf als het team weigerden commentaar te geven op de nieuwe aanstelling, zo meldt de BBC.

Artikel gaat verder onder video

Onderzoek naar gedrag Horner

De vrouw beschuldigt Horner ervan dat hij haar seksueel heeft lastiggevallen en daarbij grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond. Horner wees deze beschuldigingen altijd van de hand en na intern onderzoek werd de voormalig teambaas van Max Verstappen vrijgepleit. Daags na dat bericht lekten anonieme WhatsApp-berichten uit, waarvan Horner altijd aangaf dat het om “anonieme, speculatieve berichten uit een onbekende bron” ging.

Toekomst Horner

Horner zelf is inmiddels ook niet meer in dienst van Red Bull. Daags na de race in Silverstone werd de voormalig teambaas op non-actief gesteld, en begin augustus maakte Red Bull zijn definitieve vertrek bekend. Inmiddels circuleren er geruchten over een mogelijke terugkeer in de sport, maar voorlopig is daar nog niets van bevestigd.

Gerelateerd