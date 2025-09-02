Domenicali ziet Verstappen flirten met andere klassen: "Wil hem hier niet verliezen"
Domenicali ziet Verstappen flirten met andere klassen: "Wil hem hier niet verliezen"
Formule 1-CEO Stefano Domenicali wil Max Verstappen niet verliezen aan een andere raceklasse. Verstappen heeft meerdere keren aangegeven dat hij graag eens de 24 uur van Le Mans zou willen rijden. Ook de langeafstandsrace op de Nürburgring staat op zijn lijstje.
Hoewel Verstappen nog altijd een langdurig contract heeft bij Red Bull Racing, flirt hij hier en daar ook met andere raceklassen. De Nederlander liet afgelopen weekend in Zandvoort bovendien weten dat, mocht Red Bull in 2026 niet competitief blijken te zijn, hij mogelijk al komend jaar enkele van zijn gewenste races buiten de Formule 1 gaat rijden. Definitief afscheid nemen van de Formule 1 lijkt op dit moment echter niet aan de orde, en Domenicali verwacht ook niet dat dit snel zal gebeuren.
Domenicali wil Verstappen nog minimaal tien jaar in F1 houden
De Italiaanse CEO van de koningsklasse ziet één van zijn sterren niet graag vertrekken, zo vertelde hij afgelopen weekend in Zandvoort tegenover De Telegraaf: "Het is duidelijk dat hij geïnteresseerd is in het rijden van andere races, in andere klasses. Dat is prima. Als hij blij is, ben ik blij. Ik wil hem hier niet verliezen. Maar ik verwacht ook niet dat dat snel gaat gebeuren. Dat is aan hem, maar ik hoop in ieder geval van niet. Formule 1 blijft Formule 1. Wat mij betreft, rijdt hij hier nog tien jaar, graag!"
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen wil niet meer zonder Lambiase: "Dat zou moeilijk te accepteren zijn"
- 24 minuten geleden
Is er genoeg animo voor de F1? 'Vrijdag oogde wat rustiger, maar prijzen spelen groter rol'
- 44 minuten geleden
Dit is de voorlopige weersverwachting voor Grand Prix van Italië
- 1 uur geleden
- 1
VIDEO | Ferrari niet in het rood tijdens thuisrace, gridstraf dreigt voor Norris | GPFans News
- 1 uur geleden
Olav Mol en Verschoor zijn het eens: "Racing Bulls makkelijker te besturen dan Red Bull"
- 1 uur geleden
Reden waardoor Hamilton gridstraf krijgt in Monza op beeld vastgelegd
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus