Domenicali ziet Verstappen flirten met andere klassen: "Wil hem hier niet verliezen"

Remy Ramjiawan
Formule 1-CEO Stefano Domenicali wil Max Verstappen niet verliezen aan een andere raceklasse. Verstappen heeft meerdere keren aangegeven dat hij graag eens de 24 uur van Le Mans zou willen rijden. Ook de langeafstandsrace op de Nürburgring staat op zijn lijstje.

Hoewel Verstappen nog altijd een langdurig contract heeft bij Red Bull Racing, flirt hij hier en daar ook met andere raceklassen. De Nederlander liet afgelopen weekend in Zandvoort bovendien weten dat, mocht Red Bull in 2026 niet competitief blijken te zijn, hij mogelijk al komend jaar enkele van zijn gewenste races buiten de Formule 1 gaat rijden. Definitief afscheid nemen van de Formule 1 lijkt op dit moment echter niet aan de orde, en Domenicali verwacht ook niet dat dit snel zal gebeuren.

Domenicali wil Verstappen nog minimaal tien jaar in F1 houden

De Italiaanse CEO van de koningsklasse ziet één van zijn sterren niet graag vertrekken, zo vertelde hij afgelopen weekend in Zandvoort tegenover De Telegraaf: "Het is duidelijk dat hij geïnteresseerd is in het rijden van andere races, in andere klasses. Dat is prima. Als hij blij is, ben ik blij. Ik wil hem hier niet verliezen. Maar ik verwacht ook niet dat dat snel gaat gebeuren. Dat is aan hem, maar ik hoop in ieder geval van niet. Formule 1 blijft Formule 1. Wat mij betreft, rijdt hij hier nog tien jaar, graag!"

Max Verstappen Stefano Domenicali 24 Uur van Le Mans 24 uur van de Nürburgring

