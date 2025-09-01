Max Verstappen eindigde op P2 tijdens de F1 Grand Prix van Nederland, wat een goed resultaat was. Er was echter twee keer slecht nieuws voor Red Bull Racing: McLaren was qua race pace een halve seconde per rondje sneller dan Verstappen. Nog slechter nieuws? Yuki Tsunoda was weer meer dan een seconde per rondje langzamer dan Verstappen.

Qua race pace bleek Piastri namelijk ook in zijn eigen wereld te zitten. Verstappen was namelijk gemiddeld per rondje 0.56 seconden langzamer dan de coureur van McLaren. Lando Norris, die uitviel in de 65ste ronde van de race, was echter wel sneller dan Piastri: 0.01 seconden. Het was hoe dan ook weer McLaren dat de lakens uitdeelde afgelopen weekend. Ook opvallend: Isack Hadjar, die derde werd, was ook derde qua race pace. Sneller dus dan George Russell en Andrea Kimi Antonelli, die vierde en vijfde bleken qua race pace.

Artikel gaat verder onder video

Rest van de grid

Wat betreft de rest van de grid waren het Alexander Albon en Carlos Sainz die namens Williams gemiddeld het snelst waren, voor Liam Lawson en de Aston Martin-coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll. De rest van het veld: Yuki Tsunoda, Oliver Bearman, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Pierre Gasly en Gabriel Bortoleto. Tsunoda was op zondag dus wederom niet goed qua race pace en was gemiddeld meer dan 1,3 seconden langzamer dan Verstappen per rondje.

RACE PACE #DutchGP #F1



1)🟧PIA Quickest (by far!)

2)🟦VER +0.56s/lap

3)🟨HAD +0.66s/lap (deserved podium)



Both Mercedes over 1s/lap slower than PIA on average ‼️

Williams were right behind them



NOR’s pace was the same (0.01s/lap diff) as PIA before retiring (L65)



YOUR take?🤔 pic.twitter.com/xt30V3wXHX — Formula Data Analysis (@FDataAnalysis) September 1, 2025

