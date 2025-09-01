Zó kwam Leclerc aan telefoon in Zandvoort

Charles Leclerc (27) werd na zijn crash in Zandvoort gezien met een smartphone, slechts luttele minuten nadat hij uit zijn gestrande auto was gestapt. Op social media vroeg men zich af hoe Leclerc aan die telefoon kwam - en of dit wel is toegestaan. GPFans zocht het mysterie uit en kan nu het verlossende antwoord geven.

Leclerc strandde tijdens de Dutch Grand Prix in de Hugenholtzbocht, nadat hij in de rondte werd getikt door de Mercedes van Kimi Antonelli. Leclerc klapte hierdoor in de muur en kon niet verder. De Monegask stapte uit zijn auto, klom over de vangrail en liep richting de duinen. Daar plofte hij in het gras. De race op Zandvoort ging vervolgens verder, maar even later bracht de camera Leclerc weer in beeld. Op live televisie was toen te zien hoe Leclerc met een telefoon in zijn handen zat. Hij hield het toestel verticaal, alsof hij de Grand Prix via een stream aan het bekijken was, en af en toe bracht hij de speakers richting zijn oor. Op social media vroeg men zich af hoe het kon dat Leclerc op dat punt van het circuit een telefoon tot zijn beschikking had. Sommigen suggereerde dat hij deze in zijn overall had meegenomen in de auto. GPFans dook in het mysterie en wist de waarheid boven water te krijgen.

Leclerc kreeg smartphone van Ferrari-fotograaf op Zandvoort

Het gedeelte waar Leclerc in het gras ging zitten, was een afgesloten deel van het circuit. Zowel fans als teammembers konden hier niet zomaar komen. Toch was Leclerc er niet helemaal alleen. Sterker nog: hij werd er omringd door F1-marshals en fotografen, die daar wel mochten staan. Onder hen bevond zich ook een teamfotograaf van Ferrari. En wat blijkt? Het was deze fotograaf die zijn telefoon afstond aan Leclerc, hoogstwaarschijnlijk zodat hij de race op deze manier verder kon volgen. Leclerc kon immers niet direct terug naar de pitlane. Wanneer je onderstaande foto's goed bestudeerd, zie je dat de fotograaf van Ferrari exact dezelfde telefoon in zijn handen heeft die later bij Leclerc te zien is. Ook is op de beelden te zien dat precies deze fotograaf nadrukkelijk contact zoekt met Leclerc. Hij gaf zijn telefoon dan ook aan de 27-jarige coureur.

Leclerc nam telefoon niet illegaal mee in de auto

Leclerc heeft dus geen telefoon meegesmokkeld in de auto, een vermoeden dat rondging op social media. Dit is ook verboden door de FIA. In de reglementen staat onder meer dat alle systemen en apparatuur in de auto door de FIA gehomologeerd en gecontroleerd moeten zijn. Ook moet alles stevig verankerd zijn en mag er niets vrij kunnen bewegen. Een smartphone meenemen tijdens een race is dan ook niet toegestaan. We kunnen nu concluderen dat dit dan ook niet aan de orde is geweest.

