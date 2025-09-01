Nam Leclerc smartphone mee in auto tijdens Dutch GP? "Hoe kwam hij aan die telefoon?"
Charles Leclerc (27) viel uit tijdens de Dutch Grand Prix, nadat hij in de rondte was getikt door Kimi Antonelli. Leclerc stapte uit zijn bolide en nam plaats in de duinen van Zandvoort. Daar werd hij vervolgens gespot met een smartphone in zijn handen. Op social media vraagt men zich af hoe Leclerc aan een telefoon wist te komen op dat deel van het circuit. Had hij hem mee in de auto?
Tijdens de race op Zandvoort probeerde Antonelli een inhaalactie te plaatsen op Leclerc. De Mercedes-coureur koos in de Hugenholtz-bocht de binnenkant en wilde zo aan Leclerc voorbij gaan, maar hij tikte de Ferrari op het achterwiel, waarna Leclerc in de rondte begon te tollen en uiteindelijk de muur raakte. Het was per direct einde wedstrijd voor de Monegask, die uit z'n auto klom en richting de duinen liep om daar in het gras neer te ploffen. Maar toen de camera's enige tijd later Leclerc weer in beeld namen, was te zien dat hij plots een smartphone in z'n handen had. Leclerc hield de telefoon horizontaal, alsof hij de race live aan het volgen was op het schermpje. Ook bracht hij af en toe de speaker van de telefoon richting zijn oor om te luisteren. Maar de grote vraag is: hoe kwam hij aan die telefoon op die locatie van het circuit?
Social media vraagt zich af: hoe kwam Leclerc aan telefoon?
Op social media vraagt men zich massaal af hoe Leclerc een telefoon wist te bemachtigen op dat punt van het circuit. Er waren op dat punt immers geen Ferrari-teamleden te vinden en zelfs fans konden dat gedeelte niet betreden. Leclerc kon de telefoon ook niet in zijn overall hebben meegenomen tijdens de Grand Prix, want dit is namelijk verboden door de FIA. In de reglementen staat onder meer dat alle systemen en apparatuur in de auto door de FIA gehomologeerd en gecontroleerd moeten zijn. Ook moet alles stevig verankerd zijn en mag er niets vrij kunnen bewegen. Een smartphone meenemen tijdens een race is dan ook niet toegestaan. Fans tasten op onder meer X, voorheen bekend als Twitter, dan ook in het duister. Hieronder een greep uit de reacties.
