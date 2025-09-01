Racing Bulls kan kapotte trofee Hadjar laten maken of replica krijgen
Racing Bulls kan kapotte trofee Hadjar laten maken of replica krijgen
Isack Hadjar werd tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort derde, wat betekende dat hij zijn eerste podiumplek in de koningsklasse bij kon schrijven. Zijn trofee ging echter kapot bij het feestvieren, waarna Racing Bulls nu twee vervolgopties lijkt te hebben.
Voor Hadjar was het weekend in Zandvoort een historisch weekend. De Fransman begon vanaf P4 en leek daar ook te gaan eindigen, wat al een knappe prestaties was gezien het feit dat hij George Russell onder meer van zich af kon houden tijdens de race. Door de late uitvalbeurt van Lando Norris zou hij uiteindelijk toch nog naar P3 gaan en mocht hij met winnaar Oscar Piastri en thuisfavoriet Max Verstappen mee het podium op.
Trofee Hajdar
Bij een podiumplek hoort ook een trofee, voor Hadjar dus zijn eerste trofee in F1. Na de podiumceremonie wordt er natuurlijk altijd nog flink gefeest, maar dit keer verliep dat niet helemaal soepel. De trofee ging, in de handen van Hadjar, namelijk kapot. Voor nu lijkt Racing Bulls de keuze te hebben tussen de trofee te laten repareren of er komt een replica. De keuze is nu aan Hadjar en het team.
