Piastri reageert op bijna-crash van Verstappen: "Daar hoopte ik maar gewoon op"

Oscar Piastri reed vrijwel onbedreigd naar de overwinning tijdens de F1 Dutch Grand Prix. Alleen tijdens de start kwam hij flink onder druk te staan. Max Verstappen viel de McLarens aan, maar verloor daarbij bijna de controle over zijn Red Bull. De twee vertellen na afloop van de wedstrijd over de openingsronde.

Piastri verdiende op het Circuit Zandvoort zijn eerste 'Grand Slam': hij begon vanaf de pole position, klokte de snelste ronde, ging elke ronde aan de leiding en sleepte de overwinning binnen. Mika Häkkinen was in 1998 in Monaco de laatste McLaren-coureur om dit voor elkaar te krijgen. Piastri heeft zijn leiding in het kampioenschap uit kunnen breiden naar 34 punten. Lando Norris was op weg naar de tweede plaats, maar viel in de slotfase uit met een ontplofte motor.

Artikel gaat verder onder video

Zand op de baan

"Het was niet de beste start die ik ooit heb gehad, en ik moest de binnenkant verdedigen", antwoordde Piastri tegenover onder andere GPFans, toen hij werd gevraagd naar de openingsronde. "Ik wist natuurlijk dat Max op de softs stond en dus hield ik hem goed in de gaten. Door de tweede bocht en bij het aanremmen van de derde bocht zag ik Max helemaal schuin gaan in mijn spiegels. Ik hoopte maar gewoon dat hij niet tegen mijn zijkant zou crashen. Gelukkig liep het met een sisser af. Vanaf dat moment kon ik de banden goed inrijden en had ik controle over de race."

Verstappen voegde toe: "Er ligt altijd een boel zand in het midden tot aan de rand van bocht 2. Met de zachte compound kon ik pushen bij het insturen en toen gleed ik een beetje richting bocht 3, maar het was allemaal oké."

Gerelateerd