Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, zag het team aardig wat punten scoren tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort. Max Verstappen werd tweede, maar volgens Marko was dat meer geluk en de agressieve strategie dan wijsheid en pure prestaties van de auto.

Red Bull scoorde in Zandvoort met twee auto's punten, iets wat al zeven races niet meer was gebeurd. Verstappen werd tweede doordat Lando Norris uitviel met problemen, terwijl Yuki Tsunoda zich naar P9 kon rijden en zo twee punten scoorde. Het was een beter weekend dan bijvoorbeeld Ferrari, dat helemaal geen punten scoorde, maar op McLaren stond ook in Zandvoort weer geen maat.

Marko spreekt van gelukkige P2 en groot gat naar McLaren

In gesprek met Sky Sports stelt Marko dat de tweede plaats van Verstappen onverwacht was, maar dat het ook vrij duidelijk was dat het gat naar McLaren gewoon simpelweg te groot gaat zijn tijdens de tweede seizoenshelft. "Het is verrassend, maar natuurlijk wel een gelukkige uitkomst. Maar toch: het verschil met McLaren in de race was enorm. Als ze dat wilden, reden ze een seconde van ons weg."

Agressieve strategie Red Bull met Verstappen

Verstappen reed bij de start op softs, ging vervolgens voor mediums en eindigde de race wederom op softs. Volgens Marko, en eerder ook al Mekies, was dit de enige manier om ook maar iets uit te kunnen halen tegen McLaren. "Dat laat zien dat we nog veel werk te doen hebben. Daarom hebben we ook het risico genomen met de banden, door op soft te starten. Ongeacht welke banden, McLaren was gewoon sneller."

