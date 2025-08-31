Isack Hadjar heeft zondag zijn eerste podiumplek in F1 veroverd door derde te worden tijdens de Grand Prix van Nederland in Zandvoort, en daar hoort feest en een trofee bij. Die trofee, zo blijkt, is echter al kapot.

Hadjar begon vanaf P4 aan de race in Zandvoort en zal stiekem gehoopt hebben dat de drie coureurs voor hem nog een foutje gingen maken. Dit gebeurde niet, en zelfs met alle safety cars leek hij naar P4 te gaan. Dit was al knap genoeg, want daarmee hield hij onder meer George Russell van zich af. Toch werd er nog onverwacht een plekje gewonnen in de slotfase, omdat Lando Norris zijn auto een probleem kende waardoor hij niet door kon rijden.

Artikel gaat verder onder video

Hadjar maakt trofee kapot

Daardoor steeg Hadjar naar P3 en die plek kon hij uiteindelijk ook behouden. Daardoor mocht de Fransman ook zijn eerste podiumplek noteren en natuurlijk gaan vieren. Bij dat laatste ging het echter fout, want de eerste trofee die hij gewonnen heeft in F1 blijkt meteen kapot te zijn. Racing Bulls deelde zelf de beelden.

Gerelateerd