Antonelli over zijn gewaagde actie: "Het was waarschijnlijk mijn beste kans"

Andrea Kimi Antonelli kende een bewogen Grand Prix, waarin een riskante inhaalpoging verkeerd uitpakte en zijn race ernstig hinderde. De jonge Italiaan reflecteerde na afloop uitgebreid op het incident en eindigde uiteindelijk teleurstellend als zestiende.

Antonelli gaf aan tegenover GPFans dat hij het moment bewust koos, ook al liep het niet zoals gehoopt. "Ik wist dat dit waarschijnlijk de beste kans was die ik had om de move te maken, omdat ik heel dicht achter hem zat. Hij had koudere banden en ja, ik probeerde het gewoon. Maar het was net iets te veel."

Artikel gaat verder onder video

Risico werd niet beloond

Hij legde uit waarom hij bereid was zoveel risico te nemen. "Ik ging ervoor, omdat het hier zo moeilijk is om in te halen. Hoe langer je in de vuile lucht rijdt, hoe slechter je banden en je tempo worden. Dus ik ging ervoor, maar het was een beetje te veel."

Antonelli zelfbewust

Na de touché toonde Antonelli zich sportief richting zijn concurrent. "Natuurlijk voel ik me vervelend voor hem. Volgende keer moet ik waarschijnlijk wijzer zijn en beter nadenken voordat ik die move maak. Tenzij ik echt honderd procent zeker weet dat het gaat lukken." Antonelli was na de wedstrijd naar het team van Ferrari gegaan om sorry te zeggen.

Schade na de clash

De Italiaan had bovendien nog een ander probleem tijdens de race. "De hele rechterkant van de vloer was behoorlijk beschadigd. Ik verloor een stukje vleugel boven het wiel. Eigenlijk lag de rechterkant de hele ronde tegen de kerb aan. Daardoor had ik veel vibraties. Ook stond mijn stuur niet meer helemaal recht, dus er was echt veel schade. We probeerden het nog zo goed mogelijk vol te houden." Tot slot erkende hij dat er ook nog leermomenten waren naast het incident zelf. "En ook de snelheidslimiet [waar hij ook nog een penalty voor kreeg] is iets waarvan ik moet zorgen dat het niet opnieuw gebeurt."

Gerelateerd