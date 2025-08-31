'Toto Wolff bevestigt: Mercedes in 2026 met Russell en Antonelli'
De Dutch Grand Prix zit erop en vlak na het vallen van de vlag in Zandvoort is Toto Wolff met een statement rondom het team van Mercedes gekomen. Het gaat om de line-up van 2026, die inmiddels compleet zou zijn.
Na een maandenlange soap rondom Verstappen werd het duidelijk: de viervoudig wereldkampioen rijdt ook in 2026 'gewoon' voor het team van Red Bull. De mindere prestaties op de baan en allerlei wilde geruchten zorgden ervoor dat er in de media constant gesproken werd over een eventuele overstap naar het team van Mercedes. Dit ook omdat George Russell maar geen nieuw contract vanuit Toto Wolff aangeboden kreeg. Toch is er in de afgelopen tijd veel gebeurd en besloot Verstappen om zijn Red Bull trouw te blijven.
Bevestiging van Wolff
Verder hebben we vanuit het team van Mercedes nog altijd weinig vernomen over de heren die in 2026 voor de renstal rijden. De druk op Andrea Kimi Antonelli wordt de laatste tijd groter en groter en ook in Zandvoort beleefde de jonge Italiaan een weekend om snel te vergeten. Toch heegt het er nu alle schijn van dat we Antonelli én ook Russell in 2026 weer bij de Zilverpijlen in actie gaan zien. Thomas Maher van PlanetF1 bevestigt op X dat Wolff in Zandvoort vlak na de race heeft bevestigd dat beide coureurs ook in 2026 actief zijn voor zijn team. Een officiële aankondiging zal nog volgen.
