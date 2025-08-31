Lando Norris beleefde een uiterst pijnlijke race op Zandvoort. De Brit lag op de tweede plek en had nog een kans op de overwinning, toen hij plots stilviel met een probleem aan zijn auto. Het resulteerde in een DNF en deze hakte er flink in bij de McLaren-coureur. Hij liep naar de duinen en zakte door z'n knieën. Norris vertelt nu waarom.

Norris leek een uitstekend weekend tegemoet te gaan in Nederland. In de vrije trainingen stond hij constant bovenaan en in de kwalificatie sleepte hij met de tweede plaats een kansrijke startplek uit het vuur. Ook tijdens de Grand Prix deed Norris constant mee om de zege, al had hij wel een flinke kluif aan teamgenoot Oscar Piastri, die een perfecte race reed aan de voorkant van het veld. Maar in de absolute slotfase ging het plots gruwelijk mis voor Norris. Er kwam wat rook uit zijn auto en kort daarna moest hij zijn McLaren stilzetten. Het leek op een olielek en Norris zag hierdoor zijn potentiële overwinning door het putje gespoeld worden.

Artikel gaat verder onder video

Norris krijgt enorme dreun in strijd om wereldtitel

De DNF van Norris deed hem dubbel pijn, want titelrivaal Piastri ging er ondertussen met de zege vandoor. Hierdoor liep Norris ook een flinke dreun op in de strijd om het kampioenschap. De Brit moest deze dubbele klap dan ook duidelijk even verwerken, want toen hij uit z'n auto was gestapt, zakte hij door z'n knieën in de Noord-Hollandse duinen. Norris bleef enige tijd zichtbaar bedroefd in het gras zitten. Na afloop gaf hij tekst en uitleg bij de pers. Volgens Norris was de vermoeidheid de voornaamste reden om even plaats te nemen in het gras.

Norris verklaart waarom hij neerdaalde in het gras

"Ik bedoel, het was gewoon een zware race, dus ik wilde even gaan zitten", zo reageerde Norris na afloop van de race op Circuit Zandvoort. "Ik was, ja, ik denk een beetje teleurgesteld. Maar goed, uiteindelijk kan ik er toch niets aan veranderen. Dus ja, het is frustrerend, maar het ligt niet in mijn macht, dus ik kan er niets aan doen."

LANDO NORRIS IS OUT.



THE CHAMPIONSHIP BATTLE JUST TURNED UPSIDE DOWN. #F1 pic.twitter.com/JHSKodsEGN — Motorsport (@Motorsport) August 31, 2025

Gerelateerd