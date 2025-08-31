Koning Willem-Alexander hoopt op spektakel: "Een druppeltje regen was mooi geweest"

Ook dit jaar kan de Grand Prix in Zandvoort rekenen op koninklijk bezoek. Vlak voor de start liepen koning Willem-Alexander en koningin Máxima door de pitstraat om Max Verstappen succes te wensen, iets wat inmiddels bijna een traditie is geworden. Het is bovendien een van de laatste keren dat ze het spektakel aan de Nederlandse kust van dichtbij meemaken.

Na de ronde door de pitlane sprak de koning kort met Viaplay. Hij benadrukte hoe bijzonder het is om aanwezig te mogen zijn. "Uiteraard heel bijzonder om bij F1 in Nederland te zijn. We beseffen ook dat het de een na laatste keer is, dus we gaan er extra van genieten. Een druppeltje regen was wel mooi geweest. Genieten, echt helemaal fantastisch om hier tussen te mogen staan." De weerradar lijkt aan te geven dat er regen aankomt tijdens de race, dus de wens van de koning kan zomaar uitkomen vandaag.

Bewondering voor Max én McLaren

De koning liet verder weten dat hij niet alleen onder de indruk was van Verstappens optreden, maar ook veel respect heeft voor de prestaties van McLaren dit seizoen. "Als je ziet wat zij in een jaar voor elkaar hebben gekregen, dan is dat heel erg indrukwekkend."

Koning tevreden met P3

Tegelijkertijd gaf hij complimenten aan de viervoudig wereldkampioen. "Als je ziet wat hij in de kwalificatie weer presteert, dan is dat ongelofelijk. Beter dan we ooit hadden verwacht. En ook zijn keuze om bij Red Bull te blijven en om daar te proberen er het beste van te maken volgend jaar."

