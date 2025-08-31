Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
Max Verstappen vangt de Grand Prix van Zandvoort zondagmiddag aan vanaf de derde startplaats. Op social media gaan inmiddels beelden rond vanuit het McLaren-kamp, die weinig goeds beloven voor de thuisheld.
Met een derde startplaats wist Max Verstappen het maximale uit zijn auto te halen voor de Grand Prix van Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen zette een 1:08.925 op het bord en gaf daarmee ruim twee tienden toe op pole sitter Oscar Piastri. De auto's van McLaren waren ook in de Nederlandse badplaats direct vanaf vrijdag dominant, en de verwachting is dat Piastri en Lando Norris - onder normale omstandigheden - vrij snel aan de Zandvoortse horizon zullen verdwijnen.
Kwalificatieronde Lando Norris baart Verstappen-fans zorgen
Die voorspelling wordt kracht bijgezet door beelden van de kwalificatieronde van Norris, die nu rondgaan op social media. Daarop is te zien hoe goed de McLaren in Zandvoort op het asfalt ligt en hoe ogenschijnlijk eenvoudig de wagen door een aantal van de meest uitdagende bochten van het circuit gaat, iets wat volgens een aantal fans zorgwekkend is. De grootste kans voor Verstappen om zijn derde startplaats om te zetten in een nog beter resultaat, zal daarom bij de start zijn. Bekijk de beelden hier.
Gerelateerd
Net binnen
LIVE | F1 in Zandvoort: Polesitter Oscar Piastri is gearriveerd op het circuit
- 2 uur geleden
- 2
Marko deelt ultimatum uit aan Tsunoda bij Red Bull: 'Dan wordt er een keuze gemaakt'
- 1 minuut geleden
Steiner en Jack Plooij schitteren in video: "Is het een wanker of een winnaar?"
- 23 minuten geleden
- 1
FIA deelt straf uit: Bearman start vanuit de pitstraat in Zandvoort na verwisselen motor
- 46 minuten geleden
Kelly Piquet zet definitief streep door bezoek aan Zandvoort
- 1 uur geleden
Brown over vrijheid Piastri en Norris: 'Eerste of tweede, dat mogen ze onderling uitvechten'
- 1 uur geleden
- 1
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus
Russell krijgt advies te vertrekken bij Mercedes en te tekenen bij F1-rivaal
- 19 augustus