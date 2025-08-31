Max Verstappen vangt de Grand Prix van Zandvoort zondagmiddag aan vanaf de derde startplaats. Op social media gaan inmiddels beelden rond vanuit het McLaren-kamp, die weinig goeds beloven voor de thuisheld.

Met een derde startplaats wist Max Verstappen het maximale uit zijn auto te halen voor de Grand Prix van Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen zette een 1:08.925 op het bord en gaf daarmee ruim twee tienden toe op pole sitter Oscar Piastri. De auto's van McLaren waren ook in de Nederlandse badplaats direct vanaf vrijdag dominant, en de verwachting is dat Piastri en Lando Norris - onder normale omstandigheden - vrij snel aan de Zandvoortse horizon zullen verdwijnen.

Artikel gaat verder onder video

Kwalificatieronde Lando Norris baart Verstappen-fans zorgen

Die voorspelling wordt kracht bijgezet door beelden van de kwalificatieronde van Norris, die nu rondgaan op social media. Daarop is te zien hoe goed de McLaren in Zandvoort op het asfalt ligt en hoe ogenschijnlijk eenvoudig de wagen door een aantal van de meest uitdagende bochten van het circuit gaat, iets wat volgens een aantal fans zorgwekkend is. De grootste kans voor Verstappen om zijn derde startplaats om te zetten in een nog beter resultaat, zal daarom bij de start zijn. Bekijk de beelden hier.

Gerelateerd