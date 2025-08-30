Verstappen wil blijven racen op Zandvoort, ook zonder F1: 'Geweldig circuit in elke auto'
Verstappen wil blijven racen op Zandvoort, ook zonder F1: 'Geweldig circuit in elke auto'
Max Verstappen is met een voorwaarde gekomen voor de FIA en de Formule 1: wanneer Circuit Zandvoort van de kalender verdwijnt, mag het niet vervangen worden door een stratencircuit. De viervoudig wereldkampioen baalt dat de F1 Dutch Grand Prix na 2026 stopt, maar racen op Zandvoort zal hij daarna nog "zeker" doen.
Zandvoort keerde in 2021 terug op de kalender na een pauze van 36 jaar. Verstappen won de eerste drie edities op de gerenoveerde baan, waaronder de knotsgekke wedstrijd van 2023 in wisselvallige omstandigheden, voordat Lando Norris er vorig jaar met de zege vandoor ging. Zandvoort heeft zelf het besluit genomen om na 2026 met de Dutch Grand Prix te stoppen. Verschillende landen staan te popelen om de felbegeerde plek op de kalender over te nemen, waaronder Thailand, Rwanda, Zuid-Afrika, Turkije, Argentinië en Nigeria. Verstappen vindt dat de FIA en F1 teveel stratencircuits hebben geïntroduceerd en eist dat de vervanger van Zandvoort een baan met geschiedenis wordt.
Verstappen komt ook zonder F1 nog naar Zandvoort
Verstappen werd op Zandvoort gevraagd of hij het belangrijk vindt dat het Noord-Hollandse circuit vervangen wordt door een baan met een boel geschiedenis in plaats van een nieuw circuit dat dan op de kalender komt. "Ja, zolang het maar niet nóg een stratencircuit is, dan ben ik blij", antwoordde de coureur van Red Bull Racing tegenover onder andere GPFans.
"Natuurlijk is het balen, maar ja, wat kan je eraan doen? Ik ben er al heel trots op dat ik voor die paar jaar een thuis-Grand Prix kon hebben. We maken er gewoon het beste van en genieten er extra veel van. Zelfs als de Formule 1 hier niet meer naartoe komt, is het nog een geweldig circuit om op te rijden, in wat voor auto dan ook. Ik kom zeker terug. En hoe de kalender er over twee jaar uit komt te zien, geen idee. We wachten het af en we zien wel."
