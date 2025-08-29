De vrijdag op Circuit Zandvoort is niet gelopen zoals Max Verstappen had gehoopt. De McLaren-coureurs zijn de lokale held van de F1 Dutch Grand Prix ook na de zomerstop duidelijk te snel af. Daarnaast schoot Verstappen nog de grindbak in ná de eerste vrije training. Tom Coronel en Jolyon Palmer delen hun theorie daarover.

Lando Norris kwam als beste uit de startblokken na de welverdiende zomervakantie. Hij zette de snelste tijd neer in de eerste evenals de tweede vrije training. Ploegmaatje Oscar Piastri werd tweede in de ochtend, maar moest het in de middag met de derde stek doen. Fernando Alonso wist zich naar P2 te wurmen tussen de McLarens. Lance Stroll in de andere Aston Martin was erg rap in VT1 met de derde tijd, maar crashte hard in VT2. Verstappen klokte de zesde tijd in de eerste sessie, voordat hij nog net de top vijf kon completeren in de tweede sessie. De achterstand op de McLarens is meer dan een halve seconde.

Foutje was voorbereiding voor actie op zondag

De eerste training eindigde voor Verstappen in de grindbak. Na het vallen van de vlag deed de coureur van Red Bull Racing een oefenstart. Vervolgens schoot hij bij de Tarzanbocht rechtdoor en kwam hij vast te staan in de grindbak. Voormalig F1-coureur en tegenwoordig F1 TV-analist Jolyon Palmer vertelde dat Verstappen altijd de oefenstart helemaal uitvoert tot de eerste bocht. Op die manier zou hij zich alvast voorbereiden op een mogelijke, agressieve inhaalactie bij de start op zondag.

A strange end to FP1 for Max



A practice start ends with him running into the gravel at Turn 1 😮#F1 #DutchGP pic.twitter.com/Egnabhpmzp — Formula 1 (@F1) August 29, 2025

Tom Coronel voegde er bij Viaplay aan toe: "Dit zijn wel de momenten waarop je het kan doen. Als dit tijdens de race gebeurt, dan ben je natuurlijk helemaal klaar. Dit is hoe ik er naar kijk: hij was in het midden aan het aanremmen en niet naar binnen toe", zo begon Coronel over zijn theorie. "Dan zie ik al dat hij een gaatje aan het zoeken is om [op zondag] aan de buitenkant erlangs te gaan, want dat kan bij de Tarzanbocht, dat hebben we vaker gezien. Hij probeerde wel in te sturen, maar de grip zit daar aan de buitenkant, al helemaal als het steeds beter wordt. Er komt steeds meer grip aan."

