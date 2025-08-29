VIDEO | Max Verstappen maakt zeldzame fout in Zandvoort
VIDEO | Max Verstappen maakt zeldzame fout in Zandvoort
Lando Norris heeft ook in de tweede vrije training op Zandvoort de snelste tijd geklokt. In een door chaos gedomineerde sessie liet hij een 1:09.890 noteren. Hiermee was de McLaren-coureur nipt sneller dan nummer twee Fernando Alonso, die er wederom goed bij zat. Max Verstappen kwam niet verder dan de vijfde tijd. Lance Stroll en Alexander Albon veroorzaakten een rode vlag.
Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.
Gerelateerd
Net binnen
GPFans Recap
McLaren krijgt straf op Zandvoort, Verstappen bevestigt lunch en overnachting met Wolff | GPFans Recap
- 13 minuten geleden
Dutch GP
Alonso waarschuwt Verstappen na sterke vrijdag: "Zullen ons tussen topteams mengen"
- 52 minuten geleden
Dutch GP
'Knullig foutje van Verstappen was voorbereiding op inhaalactie bij start op zondag'
- 1 uur geleden
- 1
Dutch Grand Prix
Leclerc vol lof over Orange army: "Om heel eerlijk te zijn is er zoveel respect"
- 1 uur geleden
- 1
Dutch GP
VIDEO | Max Verstappen maakt zeldzame fout in Zandvoort
- 2 uur geleden
Nina Gademan
Nederlandse coureur in F1 Academy medisch ongeschikt verklaard voor Dutch GP
- 2 uur geleden
Veel gelezen
200.000+ views
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
150.000+ views
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus
75.000+ views
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
75.000+ views
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
75.000+ views
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus
75.000+ views
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus