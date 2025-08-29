close global

﻿
Max Verstappen in Zandvoort

VIDEO | Max Verstappen maakt zeldzame fout in Zandvoort

Vincent Bruins

Lando Norris heeft ook in de tweede vrije training op Zandvoort de snelste tijd geklokt. In een door chaos gedomineerde sessie liet hij een 1:09.890 noteren. Hiermee was de McLaren-coureur nipt sneller dan nummer twee Fernando Alonso, die er wederom goed bij zat. Max Verstappen kwam niet verder dan de vijfde tijd. Lance Stroll en Alexander Albon veroorzaakten een rode vlag.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

