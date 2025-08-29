FIA blundert in Zandvoort en stuurt verkeerde coureur naar de stewards

De stewards gaan onderzoek doen naar een incident tussen George Russell en Oscar Piastri na de tweede vrije training voor de F1 Dutch Grand Prix. De FIA heeft echter een foutje gemaakt wat betreft de coureur die naar de stewards moet.

Het was een chaotische vrijdagmiddagsessie op het Circuit Zandvoort. Er waren twee rode vlaggen, een voor de flinke klapper van Lance Stroll in de Hugenholtzbocht en een voor de schuiver van Alexander Albon in de Tarzanbocht. Tussendoor was er nog een vrij lange virtual safety car voor de stilgevallen Isack Hadjar. Het was tijdens die tweede rode vlag dat het incident plaatsvond.

Verkeerde coureur opgeroepen door de stewards

Piastri stuurde in de pitstraat te vroeg in en reed bijna de garage van ploegmaatje Lando Norris in. De kampioenschapsleider keerde terug op de fast lane, maar blokkeerde daarbij Russell. De Mercedes-coureur moest hard in de ankers om Piastri te ontwijken.

De stewards noteerden het incident en gaven later aan dat het na VT2 onderzocht zou worden. Het kan mogelijk een straf opleveren, als het wordt gezien als een unsafe release of onvoorspelbaar rijgedrag. Ze hebben echter een foutje gemaakt, want het is Norris die naar het kamertje van Natalie Corsmit, Pedro Lamy, Nish Shetty en Matthew Selley.

Er was contact tussen George Russell en Oscar Piastri in de pitstraat tijdens de tweede vrije training. Het is echter Lando Norris die opgeroepen wordt - een foutje van de stewards.#F1 #DutchGP pic.twitter.com/Q6dObbWf1O — GPFans NL (@GPFansNL) August 29, 2025

