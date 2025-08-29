Verstappen maakt zeldzaam foutje: thuisheld vast in de grindbak ná einde VT1
Verstappen maakt zeldzaam foutje: thuisheld vast in de grindbak ná einde VT1
We kunnen Max Verstappen niet gauw betrappen op een foutje. Dat kunnen we echter niet zeggen na de eerste vrije training van de F1 Dutch Grand Prix. De thuisheld schoof ná het vallen van de vlag van de baan en de Red Bull kwam vast te staan in de grindbak.
McLaren is goed uit de startblokken gekomen na de zomerstop. Lando Norris was het snelst in de eerste sessie op Circuit Zandvoort voor ploegmaatje Oscar Piastri. Aston Martin zat er verrassend goed bij met P3 voor Lance Stroll en P4 voor Fernando Alonso. Verstappen moest genoegen nemen met de zesde plaats achter de Williams van Alexander Albon. Ferrari was heel erg aan het worstelen. Charles Leclerc en Lewis Hamilton kwamen niet verder dan P14 en P15, respectievelijk.
Verstappen in de grindbak na oefenstart
Meerdere coureurs maakten een momentje mee tijdens VT1. Hamilton deed een volledige spin van 360° richting de Hugenholtzbocht. Yuki Tsunoda kwam achterstevoren te staan in de Hans Ernstbocht en Kimi Antonelli veroorzaakte een rode vlag door in bocht 9 eraf te stuiteren.
Verstappen kwam ook in de grindbak terecht. Dit gebeurde gek genoeg echter, nadat de finishvlag al getoond was. De Nederlander deed een oefenstart op het rechte stuk en pushte richting de Tarzanbocht. Hij blokkeerde zijn rechtervoorwiel en schoot zo rechtdoor. De achterwielen van de Red Bull stonden vast in de grindbak en dus moest Verstappen te voet terugkeren naar het team.
