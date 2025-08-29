close global

Coronel and Norris

GPFans Interview | Tim Coronel ziet in Norris de ideale F1-kampioen

GPFans Interview | Tim Coronel ziet in Norris de ideale F1-kampioen

Vincent Bruins

Tim Coronel bespreekt samen met GPFans-presentator Remy Ramjiawan de verwachtingen voor de Dutch Grand Prix. Hoe zal het weer zich ontwikkelen, wie zijn Verstappens grootste rivalen en wat verwacht hij zelf van de race in de duinen?

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

