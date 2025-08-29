De zomerstop zit erop en het F1-seizoen 2025 krijgt vervolg op het Circuit Zandvoort. Ondanks dat de focus ligt op volgend jaar wat betreft de ontwikkeling van de auto's, zijn er toch drie teams die upgrades hebben meegenomen naar de Dutch Grand Prix. Red Bull Racing is er daar een van.

De Dutch Grand Prix is natuurlijk de thuisrace van Max Verstappen en honderdduizenden Nederlandse fans zijn naar de Noordzeekust getrokken om een glimp van de viervoudig wereldkampioen op te vangen. De RB21-bolide heeft een nieuwe voorvleugel voor dit raceweekend gekregen. Vanwege de snelle bochten op Zandvoort, is er een boel downforce nodig, en dus introduceert Red Bull extra grote flaps op de voorvleugel. Yuki Tsunoda rijdt als enige met de nieuwe voorvleugel in Vrije Training 1 om de data te kunnen vergelijken met de oude voorvleugel waar Verstappen de eerste sessie mee doet.

Geen nieuwe onderdelen voor zeven teams

Alpine en Kick Sauber hebben ook niet stilgezeten tijdens de twee van de vier weken van de zomerstop waarin je mag werken. De luchtinlaten van de achterremmen hebben bij beide teams een opfrisser gekregen. Het gaat om de vleugeltjes rondom de achterremmen die de lucht beter rond de achterkant en langs de diffuser moeten geleiden, wat moet zorgen voor iets meer balans en stabiliteit.

McLaren, Ferrari, Mercedes, Williams, Aston Martin, Racing Bulls en Haas hebben geen upgrades meegenomen naar de Dutch Grand Prix.

