Red Bull introduceert upgrade voor thuisrace Verstappen, McLaren blijft achter
Red Bull introduceert upgrade voor thuisrace Verstappen, McLaren blijft achter
De zomerstop zit erop en het F1-seizoen 2025 krijgt vervolg op het Circuit Zandvoort. Ondanks dat de focus ligt op volgend jaar wat betreft de ontwikkeling van de auto's, zijn er toch drie teams die upgrades hebben meegenomen naar de Dutch Grand Prix. Red Bull Racing is er daar een van.
De Dutch Grand Prix is natuurlijk de thuisrace van Max Verstappen en honderdduizenden Nederlandse fans zijn naar de Noordzeekust getrokken om een glimp van de viervoudig wereldkampioen op te vangen. De RB21-bolide heeft een nieuwe voorvleugel voor dit raceweekend gekregen. Vanwege de snelle bochten op Zandvoort, is er een boel downforce nodig, en dus introduceert Red Bull extra grote flaps op de voorvleugel. Yuki Tsunoda rijdt als enige met de nieuwe voorvleugel in Vrije Training 1 om de data te kunnen vergelijken met de oude voorvleugel waar Verstappen de eerste sessie mee doet.
Geen nieuwe onderdelen voor zeven teams
Alpine en Kick Sauber hebben ook niet stilgezeten tijdens de twee van de vier weken van de zomerstop waarin je mag werken. De luchtinlaten van de achterremmen hebben bij beide teams een opfrisser gekregen. Het gaat om de vleugeltjes rondom de achterremmen die de lucht beter rond de achterkant en langs de diffuser moeten geleiden, wat moet zorgen voor iets meer balans en stabiliteit.
McLaren, Ferrari, Mercedes, Williams, Aston Martin, Racing Bulls en Haas hebben geen upgrades meegenomen naar de Dutch Grand Prix.
Gerelateerd
Net binnen
Norris klokt snelste tijd in door chaos geteisterde tweede training op Zandvoort
- 42 minuten geleden
LIVE | F1 in Zandvoort: Eerste druppels vallen richting tweede vrije training
- 2 uur geleden
- 2
Horeca in Zandvoort: wat kost een biertje rondom het circuit?
- 13 minuten geleden
FIA blundert in Zandvoort en stuurt verkeerde coureur naar de stewards
- 23 minuten geleden
- 1
FIA onderzoekt opmerkelijke botsing in pitstraat tussen Russell en Piastri
- 45 minuten geleden
- 1
Verstappen schrikt van crash Stroll en wijst naar oude blessure van Aston Martin-coureur
- 1 uur geleden
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus