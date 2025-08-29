Hoe laat begin het weekend van de Grand Prix van Nederland?

Max Verstappen gaat vandaag beginnen aan de eerste dag van het weekend van zijn thuisrace. In Zandvoort staan er vrijdag twee sessies op het programma die onderdeel zijn van de F1 Grand Prix van Nederland. Hoe laat begint de eerste sessie van het weekend?

Sinds 2021 wordt er door F1 weer gereden in Zandvoort, iets wat toch vooral gekomen is door het succes van Verstappen. De Nederlander won ook gelijk de edities van 2021, 2022 en 2023. In 2024 moest hij genoegen nemen met de tweede plaats achter Lando Norris en dit jaar gaat het waarschijnlijk nog lastiger worden om de overwinning te veroveren voor het thuispubliek.

Circuit Zandvoort

Het in Nederland welbekende circuit in Zandvoort bestaat uit veertien bochten en heeft twee DRS-zones: tussen bocht tien en elf en op het rechte stuk. Zeker de derde en eerste sectoren mogen als snel worden gezien, terwijl de tweede sector iets technischer is. Het is lastig om met de grote auto's die F1 nu heeft, in te halen op dit circuit. De strategie gaat hierbij samen met de kwalificatie dus een belangrijke rol spelen. Ook het weer en de wind kan, zeker dit weekend, belangrijk gaan worden.

Programma vrijdag Dutch GP

Er zijn op vrijdag vijf sessies voor de fans om naar te kijken. Het begint allemaal al om 10:10 uur met de eerst vrije training voor de F1 Academy, de raceklasse voor de vrouwen. Hier zullen drie Nederlandse dames in actie komen dit weekend. Om 12:30 uur start vervolgens de eerste vrije training in F1, die tot 13:30 uur zal duren. Om 14:00 uur gaat de Porsche Supercup vervolgens haar enige training van het weekend afwerken, waarna om 16:00 uur weer F1 aan de beurt is met de tweede vrije training tot 17:00 uur. Om 17:30 uur sluit de F1 Academy weer af met hun tweede en laatste training. Veel trainingen dus op vrijdag in Zandvoort.

