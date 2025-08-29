Hoe laat begin het weekend van de Grand Prix van Nederland?
Hoe laat begin het weekend van de Grand Prix van Nederland?
Max Verstappen gaat vandaag beginnen aan de eerste dag van het weekend van zijn thuisrace. In Zandvoort staan er vrijdag twee sessies op het programma die onderdeel zijn van de F1 Grand Prix van Nederland. Hoe laat begint de eerste sessie van het weekend?
Sinds 2021 wordt er door F1 weer gereden in Zandvoort, iets wat toch vooral gekomen is door het succes van Verstappen. De Nederlander won ook gelijk de edities van 2021, 2022 en 2023. In 2024 moest hij genoegen nemen met de tweede plaats achter Lando Norris en dit jaar gaat het waarschijnlijk nog lastiger worden om de overwinning te veroveren voor het thuispubliek.
Circuit Zandvoort
Het in Nederland welbekende circuit in Zandvoort bestaat uit veertien bochten en heeft twee DRS-zones: tussen bocht tien en elf en op het rechte stuk. Zeker de derde en eerste sectoren mogen als snel worden gezien, terwijl de tweede sector iets technischer is. Het is lastig om met de grote auto's die F1 nu heeft, in te halen op dit circuit. De strategie gaat hierbij samen met de kwalificatie dus een belangrijke rol spelen. Ook het weer en de wind kan, zeker dit weekend, belangrijk gaan worden.
Programma vrijdag Dutch GP
Er zijn op vrijdag vijf sessies voor de fans om naar te kijken. Het begint allemaal al om 10:10 uur met de eerst vrije training voor de F1 Academy, de raceklasse voor de vrouwen. Hier zullen drie Nederlandse dames in actie komen dit weekend. Om 12:30 uur start vervolgens de eerste vrije training in F1, die tot 13:30 uur zal duren. Om 14:00 uur gaat de Porsche Supercup vervolgens haar enige training van het weekend afwerken, waarna om 16:00 uur weer F1 aan de beurt is met de tweede vrije training tot 17:00 uur. Om 17:30 uur sluit de F1 Academy weer af met hun tweede en laatste training. Veel trainingen dus op vrijdag in Zandvoort.
Gerelateerd
Net binnen
LIVE | Eerste vrije training Dutch Grand Prix: volg hier alle ontwikkelingen vanuit Zandvoort
- 32 minuten geleden
LIVE | F1 in Zandvoort: De eerste vrije training gaat om 12:30 uur van start
- Vandaag 08:36
- 2
Met de trein naar de F1 in Zandvoort: wat kost dat en zó krijg je korting
- 10 minuten geleden
Marko ontkracht geruchten over Palou: "Dat is niet waar"
- 46 minuten geleden
Verstappen proost met biertje vlak voor aanvang vrije training in Zandvoort
- 1 uur geleden
Viaplay pakt in Zandvoort uit met zeldzaam interview vader en zoon Verstappen
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus